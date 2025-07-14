Горьковская магистраль предлагает выбрать "народное" имя новому ретропоезду Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Горьковская железная дорога в преддверии Дня железнодорожника объявляет о старте проекта по выбору «народного» имени нового ретропоезда на паровой тяге. Состав во главе с паровозом 9П№18430 начал курсировать по маршруту Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный с конца июня.

Сначала в официальной группе Горьковской магистрали в социальной сети «ВКонтакте» будет опубликована и закреплена запись о старте проекта. Под этим постом в комментариях пользователи предложат название ретропоезду и кратко опишут, почему он должен получить данное имя. Участвовать могут все желающие.

После этого экспертная комиссия отберет 5 вариантов для финального голосования, которое пройдет в телеграм-канале «Про ГЖД».

Первый этап стартует 15 июля и продлится до 23 июля 2025 года. Финальное голосование пройдет с 24 по 31 июля. Итоги будут подведены в преддверии Дня железнодорожника – 1 августа. Победитель получит памятные призы от Горьковской магистрали.

Добавим, паровоз 9П№18430 был выпущен в 1951 году Муромским заводом им. Дзержинского. Почти три десятилетия – с 1996 по 2024 гг., он провел на открытой площадке «Паровозы России», откуда в середине прошлого года был направлен в депо на капитальный ремонт.

Обладая максимальной мощностью в 320 л.с., скоростью 35 км/ч и весом более 55 тонн паровозы были незаменимы для маневровых работ на сети стальных магистралей и территориях промышленных предприятий, выполняя широкий спектр задач. Например, они использовались для подачи вагонов-ковшей под розлив доменного чугуна.