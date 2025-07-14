День в Госдуме: личный взгляд нижегородского журналиста из коридоров власти Политика

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

"Не так я представляла работу депутата Госдумы...", — подумала я, выходя из величественного здания парламента на Охотном Ряду. Но обо всем по порядку...

Этим летом мне, главному редактору НИА "Нижний Новгород", выпала возможность съездить в Государственную думу, чтобы посмотреть, как там все устроено. И я, конечно же, не преминула ею воспользоваться. Одно дело — судить о деятельности столь важного для государства органа из публикаций и телесюжетов коллег-федералов, и совсем другое — иметь собственное представление.

В Госдуму мы с коллегой из "Нижегородского областного информационного центра" приехали с утра пораньше, поскольку нас напугали невероятными очередями на входе со двора из журналистов, общественников, чиновников и всех тех, кому по той или иной причине нужно попасть внутрь (депутатов в этом списке нет, потому что и в очередях им стоять не приходится — показали удостоверение и спокойно мырк внутрь). Но здесь сработал закон подлости: приехали заблаговременно, а очередь оказалась не такой уж большой. Казалось бы, здорово! Не надо умирать на жаре (в тот день в Белокаменной распогодилось до +36 градусов). Но до экскурсии оставалось несколько часов, и мы с ужасом думали, чем себя занять.

Минут десять мы топтались в просторном зале с колоннами, картой России во всю стену и "фотозоной" с надписью "Государственная Дума Российской Федерации". Без фотосессии, конечно, не обошлось. Это ещё минут десять. На этом, собственно, весь интерактив и закончился. Но тут, на нашу удачу, в коридоре появился сначала один знакомый депутат, затем второй... То были Юрий Станкевич и Артём Кавинов — наши, нижегородские! Мы быстрее кинулись к ним здороваться. Оба, как нам показалось, были приятно удивлены.

"Вы не голодные? Хочу успеть позавтракать перед комитетом", — поинтересовался у нас Юрий Аркадьевич, заместитель председателя комитета ГД по энергетике.

Голодные мы или нет, значения, впрочем, не имело. Мы и не мечтали попасть в депутатскую столовку в день заседания парламента, потому что без парламентария в такие дни туда просто не пускают. А тут такая удача! И вот мы отправились в святая святых Госдумы. Не набития живота ради, а во имя любопытства и добычи интересного контента.

Как мы и предполагали, меню там самое разнообразное — от карпаччо из креветок с персиком и тар-тара из тунца до куриного бульона и простой геркулесовой каши. Цены оказались весьма демократичными, а интерьер — сдержанным.

"Девушка, уберите телефон. Здесь нельзя фотографировать", — спокойно и вместе с тем жестко попросила сотрудница VIP-общепита, после чего проводила к столу за ширмой.

"Вам, наверное, хочется потерзать меня вопросами? Давайте", — с улыбкой произнес Станкевич, поедая кашу с сосиской.

К интервью нас жизнь не готовила, пришлось импровизировать. Начали с чисто провинциальной фишки — заговорили про родную Нижегородчину. Есть ли любимые места в Нижнем у депутата, родившегося в Саратове, и общается ли он с другими депутатами-"земляками"? Оказалось, в региональные недели (когда депутат приезжает к своим избирателям) парламентарию не до прогулок и достопримечательностей. В конце рабочего дня желание одно — заземлиться. Например, заняться спортом.

Что до депутатов от Нижегородской области, то закадычной дружбы между ними нет. Разве что с праздниками друг друга поздравляют да на мероприятиях в регионе пересекаются.

"А в целом нижняя палата Федерального собрания — это единый организм, или в нем человек человеку волк?" — поинтересовалась я у политика. Здесь стоит напомнить, что в парламенте заседают без малого 450 депутатов, представляя интересы 140 миллионов человек!

"Сказать, что мы действуем как одна команда, не совсем правильно. Все же возникают нюансики. У каждого ведь своя позиция, сформированная годами. Но в некоторых вопросах удается достигнуть единства", — ответил мой собеседник.

Эти самые нюансики мы потом наблюдали на заседании комитета по энергетике, на которое нас любезно привел Юрий Станкевич. В ходе обсуждения одного из вопросов депутаты не сошлись во мнении. "Что вы мне рот затыкаете?" — возмутился один. "У нас не общественные слушания!" — отрезал другой. Такое по ТВ точно не покажут...

Затем у нас было свободное время. Мы смогли самостоятельно ознакомиться с экспозицией на первом этаже возле главного входа и парадной лестницы с красной ковровой дорожкой. Из любопытного — тома слушаний Конгресса США из фондов Парламентской библиотеки, пострадавшие от пуль в читальном зале на 11 этаже здания Белого дома во время октябрьских событий 1993 года, записная книжка коммуниста Геннадия Зюганова, трубка режиссера, бывшего председателя комитета ГД по культуре Станислава Говорухина, архивные фото XIX века и многое другое. У одних только этих стендов можно провести полдня, если вчитываться/ всматриваться.

Но тут началась экскурсия — из разряда "галопом по Европам". По лестницам — вверх-вниз, по бесчисленным коридорам — туда-сюда. Кратковременные остановки (преимущественно около кондиционеров) — и дальше в путь.

Нагулявшись по зданию на Охотном Ряду, мы переместились во двор охраняемого комплекса зданий Государственной думы, где спрятаны от любопытных глаз палаты Троекуровых — трехэтажный памятник архитектуры XVI–XVII веков. Между прочим, по мнению некоторых, это самое красивое здание Петровской Москвы. Для справки: с 2020 года, после восстановления по инициативе спикера ГД Вячеслава Володина, в палатах Троекуровых заседают два комитета — по международным делам и по делам СНГ.

После нам довелось одним глазком взглянуть на пленарное заседание. Обзор на огромный зал с высоченным потолком и сотнями сидений нам открывался из балкона, который некогда предназначался для прессы. А теперь туда на 5-10 минут пускают туристов. Съемка, увы, запрещена в целях безопасности. Почему запрещены кондиционеры или хотя бы вентиляторы — осталось для меня загадкой.

"А как в Думе обстоят дела с дисциплиной?" — поинтересовались нижегородские журналисты. Выяснилось, что прогуливать пленарные заседания себе дороже, особенно если сидеть в первом ряду напротив трибуны (как депутат Станкевич). Один раз не явишься по неуважительной причине — минус 15-20 процентов от оклада.

Так, за разговорами, мини-делегация из Нижнего Новгорода намотала по думским коридорам более 10 тысяч шагов. Посмотрев на работу парламента изнутри, могу ответственно заявить: Госдума — это место, где карпаччо соседствует с сосисками, а нюансики — с парламентским регламентом. Где депутат может шутить за кашей, а через полчаса — спорить с коллегой в зале заседаний. Меньше глянца, больше рутины. Меньше пафоса, больше движения.

В общем, все как в обычной жизни.

Текст: Анастасия Назарова

Фото: Анастасия Назарова, Александр Воложанин