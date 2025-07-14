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Политика

Евгений Люлин укрепил лидерство в медиарейтинге по итогам июня

15 июля 2025 18:00  [119] Политика
Евгений Люлин укрепил лидерство в медиарейтинге по итогам июня

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов субъектов России по итогам июня. Такие данные представлены в исследовании компании "Медиалогия".

Согласно отчету, в числе наиболее упоминаемых спикеров также оказались Владимир Константинов из Республики Крым и Александр Бельский из Санкт-Петербурга.

Высокая медиактивность спикера нижегородского Заксобрания Евгения Люлина в июне была связана с его участием в ключевых мероприятиях и законотворческих инициативах. В частности, он выступил на заседании Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа, где рассказал о развитии массового спорта в Нижегородской области.

Кроме того, Люлин принял участие в работе XII Форума регионов России и Республики Беларусь, где обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества.

Одним из значимых информационных поводов стало заявление о предстоящем рассмотрении в Государственной думе законопроекта, подготовленного нижегородскими депутатами. Документ касается расширения доступа индивидуальных предпринимателей в сельской местности к финансовым услугам.

Также в июне Евгений Люлин провел встречу с депутатами городской думы, на которой обсуждались результаты мониторинга исполнения регионального закона, регулирующего розничную продажу алкоголя в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Таким образом, активная законотворческая и общественная деятельность председателя Законодательного собрания региона обеспечила ему высокую узнаваемость и широкое освещение в СМИ.

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Теги:
Евгений Люлин Рейтинг
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