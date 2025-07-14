Марина Ракова уходит из нижегородского правительства Политика

Марина Ракова завершила работу в должности главного советника губернатора Нижегородской области и переходит на новую позицию в московском Институте экономики города. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

С 16 июля Ракова начнёт исполнять обязанности руководителя направления, связанного с исследованием крупнейших городов и агломераций России. Основное внимание в её новой работе будет уделено вопросам устойчивого развития территорий.

По словам Марины Раковой, смена профессионального вектора проходит в спокойной и позитивной атмосфере. Сейчас она находится в отпуске у моря, где подводит итоги шести лет, проведённых в регионе.

"Любовь к Нижнему во мне навсегда — я обрела здесь второй дом и была очень счастлива! Благодарю руководителя и коллег за каждодневный профессиональный драйв — точно знаю, что выросла за эти годы над самой собой на две головы", — написала она.

Марина Ракова начала работу в правительстве Нижегородской области в 2019 году, возглавив департамент градостроительной деятельности и развития агломераций. Позже структура была преобразована в министерство, где она продолжила свою деятельность.

Ранее сообщалось, что глава МСУ Шахуньи Олег Дахно покинул свой пост.