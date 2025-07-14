Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
16 июля 2025 09:00  [56] Марина Ракова уходит из нижегородского правительства
15 июля 2025 18:00  [260] Евгений Люлин укрепил лидерство в медиарейтинге по итогам июня
15 июля 2025 16:33  [441] День в Госдуме: личный взгляд нижегородского журналиста из коридоров власти
14 июля 2025 18:24  [402] Евгений Люлин: "Нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству участников СВО"
14 июля 2025 15:18  [468] Глава Шахунского округа Олег Дахно ушел в отставку
11 июля 2025 17:40  [1067] Эксперт-мониторинг с 4 по 11 июля 2025 года от АНО "Минин-центр"
10 июля 2025 17:11  [616] Нина Останина: У депутата в глазах должна отражаться боль его избирателя
10 июля 2025 10:15  [505] Руководитель сменился в департаменте жилья администрации Нижнего Новгорода
09 июля 2025 11:05  [513] Меры поддержки ветеранов СВО обсудили на заседании комиссии Госсовета
08 июля 2025 09:02  [757] Госдума поддержала инициативу нижегородских депутатов о снятии наличных в селах
Политика

Марина Ракова уходит из нижегородского правительства

16 июля 2025 09:00  [56] Политика
Марина Ракова уходит из нижегородского правительства

Марина Ракова завершила работу в должности главного советника губернатора Нижегородской области и переходит на новую позицию в московском Институте экономики города. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

С 16 июля Ракова начнёт исполнять обязанности руководителя направления, связанного с исследованием крупнейших городов и агломераций России. Основное внимание в её новой работе будет уделено вопросам устойчивого развития территорий.

По словам Марины Раковой, смена профессионального вектора проходит в спокойной и позитивной атмосфере. Сейчас она находится в отпуске у моря, где подводит итоги шести лет, проведённых в регионе.

"Любовь к Нижнему во мне навсегда — я обрела здесь второй дом и была очень счастлива! Благодарю руководителя и коллег за каждодневный профессиональный драйв — точно знаю, что выросла за эти годы над самой собой на две головы", — написала она.

Марина Ракова начала работу в правительстве Нижегородской области в 2019 году, возглавив департамент градостроительной деятельности и развития агломераций. Позже структура была преобразована в министерство, где она продолжила свою деятельность.

Ранее сообщалось, что глава МСУ Шахуньи Олег Дахно покинул свой пост.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Марина Ракова Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных