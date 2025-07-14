Комиссия Госсовета РФ по энергетике обсудила вовлечение золошлаков в промышленный оборот Политика

Фото: http://council.gov.ru/

В Москве состоялось заседание комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Энергетика». Встреча собрала представителей федеральных органов власти, экспертного сообщества и крупнейших энергетических и промышленных компаний.

Ключевой темой обсуждения стало совершенствование государственного регулирования в сфере вовлечения золошлаковых отходов угольных электростанций в промышленный оборот.

«Президент России определил формирование экономики замкнутого цикла как одну из национальных задач. К 2030 году в хозяйственный оборот должно вовлекаться не менее 25% всех отходов производства и потребления. Накопленный объем золошлаков в стране оценивается в 1,5 млрд тонн и занимает площадь свыше 28 тысяч гектаров. Ежегодно образуется порядка 18 млн тонн золошлаковых отходов», — отметил председатель комиссии Айсен Николаев.

Он напомнил, что для решения этой задачи в 2022 году был принят Комплексный план по повышению объемов утилизации золошлаковых отходов, а в 2024 году в него внесли изменения. Сегодня в 18 регионах страны уже утверждены свои региональные программы. Среди них — и Республика Саха (Якутия), где такая программа была принята в марте этого года. По данным Айсена Николаева, общий объём золошлаков в регионе — около 15 миллионов тонн, 90% из них сосредоточены в Нерюнгринском районе, что существенно ограничивает эффективность, которая зависит от расстояния перевозки.

«В ходе строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» были использованы золошлаки Нерюнгринской ГРЭС — при устройстве подстилающей подушки под трубопроводы. Легкая фракция золы также используется для производства изделий из бетона. В перспективе рассматривается возможность установки на Нерюнгринской ГРЭС модульного комплекса переработки золошлаковых материалов. В настоящее время сотрудничаем с АО «Русатом инфраструктурные решения» для использования их опыта утилизации золошлаковых отходов», — поделился опытом Якутии Айсен Николаев.

По его мнению, опыт республики еще раз подтверждает необходимость актуализации документов стандартизации. «Есть потребность и в научных исследованиях в части обоснованности и безопасности использования золошлаков при производстве строительных материалов, которые будут эксплуатироваться в климатических условиях республики», — подчеркнул Николаев.

На заседании выступили заместители министров энергетики, природных ресурсов, промышленности и торговли, строительства и ЖКХ, транспорта, а также глава Росстандарта и руководитель Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья. Были представлены практики переработки золошлаков крупнейшими российскими компаниями, среди них — «РусГидро», «Сибирская генерирующая компания», «Интер РАО», «Эн+ Груп», «Росатом Инфраструктурные решения».

Подводя итоги дискуссии, Айсен Николаев подчеркнул: «Сегодня мы рассмотрели результаты работы федеральных органов исполнительной власти и положительный опыт компаний по утилизации и вовлечении золошлаков в промышленный оборот. Нужно, чтобы таких проектов было больше во всех отраслях, где это возможно. Были озвучены факторы, сдерживающие вовлечение отходов в хозяйственный оборот. Необходимо, чтобы все барьеры были сняты, потому что речь идёт о национальной задаче».