ИИ поможет нижегородцам быстрее пройти биометрию через "Госуслуги" Общество

В мобильном приложении "Госуслуги Биометрия" появился встроенный интеллектуальный помощник, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта. Новый функционал направлен на упрощение и ускорение процесса онлайн-регистрации биометрических данных.

В ходе регистрации ИИ-ассистент в реальном времени анализирует видеопоток с камеры пользователя и выдает рекомендации, которые помогают корректно пройти процедуру. Он, например, подсказывает, если в кадре недостаточно света, замечает посторонних людей, помогает правильно расположить лицо и выбрать подходящий ракурс для съёмки. Всё это позволяет значительно сократить количество ошибок и повысить успешность прохождения регистрации.

По словам Дмитрия Григоренко, заместителя Председателя Правительства и руководителя Аппарата Правительства России, за последние два года в стране было запущено 14 новых сервисов, связанных с биометрией. Следующим этапом стало внедрение решений, которые делают регистрацию максимально простой и быстрой. Использование искусственного интеллекта стало важной частью этого процесса.

Он также подчеркнул, что сдача биометрии осуществляется исключительно на добровольной основе. Во всех сценариях использования она служит дополнительным способом получения государственных и коммерческих услуг.

В Центре биометрических технологий (ЦБТ), который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС), уточнили, что ИИ-ассистент — это полностью российская разработка. По оценкам специалистов, его применение позволяет ускорить процедуру онлайн-регистрации на 15–20%.

Через приложение "Госуслуги Биометрия" пользователи могут удалённо пройти как стандартную, так и упрощённую регистрацию. Этой возможностью уже воспользовались почти 2 миллиона человек. С учётом тех, кто прошёл процедуру в отделениях уполномоченных банков, общее число зарегистрированных в Единой биометрической системе превышает 6 миллионов.