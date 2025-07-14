Глеб Никитин вошёл в ТОП-5 губернаторов в Telegram по итогам июня Политика

Фото: Кира Мишина

Аналитический центр "Г.У.Р.У." совместно с информационным телеграм-агентством "ТелеСтрим" представили свежий выпуск исследования "Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Июнь 2025".

В рамках работы специалисты проанализировали, как часто и в каком контексте главы регионов России упоминались в русскоязычных Telegram-каналах. Исследование основано на данных нейросети, разработанной аналитиками центра. Она фиксирует все упоминания ключевых политических фигур в мессенджере.

Особое внимание в отчёте уделено губернаторам, а также активности их персональных каналов в Telegram.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам июня стал одним из лидеров рейтинга. Его имя упоминалось в Telegram-каналах 16 464 раза, что позволило ему войти в пятёрку самых цитируемых губернаторов страны. В Приволжском федеральном округе он занял первое место.

Эксперт ЭИСИ и член Российской ассоциации политических консультантов Роман Пермяков, комментируя результаты исследования, отметил, что наблюдается, как он выразился, "неожиданная тенденция". Несмотря на летний спад интернет-активности и перебои с мобильным интернетом, общее число упоминаний глав регионов в Telegram в июне выросло по сравнению с маем.

Среди причин повышенного интереса к фигуре Глеба Никитина аналитики называют проведение в Нижнем Новгороде крупных федеральных мероприятий. В частности, это форум "ЦИПР", в котором участвовал премьер-министр Михаил Мишустин, и "XII Форум регионов России и Беларуси" с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Оба события стали основными драйверами медиа-активности губернатора в Telegram.

Также внимание к Глебу Никитину усилили его инициативы, получившие широкий отклик в мессенджере. Среди них — запуск цифрового сервиса "калькулятор мер поддержки для семей с детьми" и резонансное предложение полностью запретить вейпы.

Дополнительный интерес вызвали сообщения о попытках атак беспилотников на территорию Нижегородской области, которые прокомментировал глава региона.

Среди федеральных Telegram-каналов, чаще всего упоминавших Никитина, отмечены "RT на русском", "Раньше всех. Ну почти", "Оперативные сводки", "СИЛОВИКИ" и "Пул №3".

На региональном уровне наиболее активными оказались каналы "VOLGA.brief" (41 упоминание), "Нижегородская Стрелка" (28), "Мой Нижний Новгород" (25), "РБК Нижний Новгород" (22) и "Нижегородская правда" (18).

Персональный Telegram-канал Глеба Никитина https://t.me/glebnikitin_nn за июнь набрал 299 новых подписчиков и занял 29-е место в федеральном рейтинге аккаунтов глав регионов.