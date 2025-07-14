Егор Поляков поздравил выпускников Нижегородского института управления Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Нижегородского института управления – филиала Президентской академии. Мероприятие прошло 15 июля в зале государственной академической филармонии.

В этом году дипломы о высшем образовании получили 473 выпускника, завершивших обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Из них 127 человек окончили вуз с отличием.

Директор института Екатерина Лебедева, открывая церемонию, отметила значимость этого дня для каждого выпускника: "Мы подводим итог большого и важного этапа в жизни студентов – они становятся дипломированными специалистами и вступают во взрослую, самостоятельную жизнь. Пусть ваше сердце будет чутким, отношение к делу – ответственным, а устремления – бескорыстными. Успехов вам, счастья и благополучия!".

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своём выступлении подчеркнул престиж диплома Президентской академии и предложил молодым специалистам рассмотреть возможность работы в структурах регионального правительства.

"Диплом Нижегородского института управления – это своего рода знак качества. Академия стабильно входит в число лидеров по количеству выпускников, занимающих управленческие должности в органах власти. Уверен, что полученные знания станут прочной основой для профессионального роста и позволят внести вклад в развитие региона", – отметил Поляков.

Среди выпускников 2025 года – участники научных конференций, обладатели именных стипендий и грантов, победители международных и всероссийских конкурсов, спортсмены, волонтёры и активисты. Некоторые из них были награждены благодарностями губернатора за участие в гуманитарной помощи Донбассу.