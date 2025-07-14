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Общество

В Нижегородской области вырос спрос на свадебные услуги

16 июля 2025 16:04  [75] Общество
В Нижегородской области вырос спрос на свадебные услуги

Жители Нижегородской области начали заранее готовиться к свадебному сезону. В этом году интерес к интернет-ресурсам об организации важного в жизни праздника, а также к порталам с портфолио свадебных специалистов увеличился в регионе на 80% в сравнении с первой половиной 2024-го. Причем рост показателей фиксируют уже с января. В то же время заметно растет число оплат на необходимые для свадьбы услуги и товары. Тенденцию выявило совместное исследование ВТБ и МегаФона на основе обезличенных данных их клиентов.

Как показывает big data оператора, в прошлом году всплеск трафика на профильных сайтах наблюдался только в начале лета. В этом же более высокие цифры отмечают уже с января, и сохраняются они по июль. При этом будущие невесты и женихи региона чаще всего ищут полезную информацию в начале недели — по понедельникам и вторникам. Вероятно, чтобы в последующие дни встретиться с нужными специалистами и приобрести необходимые товары.

Сразу с начала года растет и количество платежей за свадебные услуги. Так, по данным ВТБ, в салонах красоты в Нижегородской области в период с января по июль 2025 года совершено более 103 тысяч оплат на общую сумму 176 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакций увеличилось на 76%, а сумма трат — на 86%. Средний чек вырос незначительно и составил 1700 рублей, что на 6% выше, чем в 2024-м.

В цветочных салонах в тот же период жители региона провели почти 207 тысяч операций на общую сумму почти 297 млн рублей. Это на 67% больше по количеству платежей и в два раза больше по объему трат, чем за аналогичный период прошлого года. Размер среднего чека составил 1437 рублей, что на 20% превышает прошлогодний показатель.

В ювелирных салонах Нижегородской области клиенты банка потратили 229 млн рублей, а количество оплат составило 18,5 тыс. Это на 19% превышает количество покупок и на 42% больше по сумме трат, чем годом ранее. Средний чек при этом составил 12,4 тысячи рублей — на 19% выше, чем в 2024-м.

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Теги:
ВТБ Мегафон свадьба
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