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Общество

Участник СВО: "Победа будет за нами - других вариантов нет!"

16 июля 2025 16:10  [76] Общество
Участник СВО: Победа будет за нами - других вариантов нет!

Фото: Дмитрий Музыка

Нижегородский участник специальной военной операции с позывным «Гик» служит связистом с осени 2022 года. По словам бойца, до СВО у него была обычная жизнь: школа, срочная служба в армии, институт, работа, свое предпринимательское дело, родные и друзья. Когда его армейские навыки и силы стали нужны стране, принял твердое решение идти защищать Родину: «Это моя обязанность, мой гражданский долг».

Сватово, Соледар, Красный Лиман – вот боевые маршруты связиста. Устанавливать и налаживать линии связи приходилось под обстрелами, несмотря на вражеские дроны, при любой погоде – в холод, жару, проливные дожди.

«Если во время боевых действий о нас не вспоминают и мы незаметны, это лучшая оценка работы связистов. Когда есть связь с командованием, со всеми подразделениями для слаженной работы, нет сбоев – значит, все команды и информация получены вовремя, задачи выполнены», -  рассказывает нижегородец. 

За службу «Гик» награжден медалями «Участнику СВО» и «За спасение погибавших».

«Знаю, что у меня дед по материнской линии прошел войну, имеет медаль «За взятие Берлина» в 1945 году. Мама говорила, что он не любил рассказывать подробности про войну, берег родных и героем себя не считал. Я, наверное, в него пошел в плане немногословности. Но считаю, что надо обязательно изучать и знать свою историю, особенно о Великой Отечественной войне. Это нам всем урок для понимания того, что сегодня происходит. Победа будет за нами - других вариантов нет!» - уверен боец.

В начале этого года он получил ранение в ногу во время очередной разведоперации, в ходе которой обеспечивал связь. Сейчас находится в отпуске дома. Говорит, если врачи разрешат вернуться в строй, хочет опять служить в своем подразделении.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдаются сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.

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Теги:
Военные Дом народного единства СВО
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