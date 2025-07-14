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Общество

Нижегородцы подали более 3 тысяч заявок для обучения в рамках нацпроекта "Кадр" в I полугодии 2025 года

16 июля 2025 18:42  [81] Общество
Нижегородцы подали более 3 тысяч заявок для обучения в рамках нацпроекта Кадр в I полугодии 2025 года

Фото: УТЗН Нижегородской области

Нижегородцы подали более 3 тысяч заявок для участия в программах обучения новым профессиям в рамках нацпроекта «Кадры» в I полугодии 2025 года. Треть из заявившихся уже завершили обучение.

«С 2025 года задачи трудоустройства и занятости решает новый нацпроект «Кадры». Он помогает скоординировать усилия образовательных учреждений, компаний и государства.  Всего в регионе доступно более 70 программ обучения новым профессиям. Нижегородцы чаще всего выбирают направления, связанные с цифровыми технологиями, уходом за людьми и рабочими специальностями», - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Среди самых популярных направлений – «Нейросети и искусственный интеллект для решения прикладных задач организации», «Обеспечение информационной безопасности в организации», «1С Программист», «Помощник по уходу», «Экскурсовод» и «Швея».

«Нацпроект «Кадры» — это реальная возможность для жителей региона получить новые профессиональные компетенции, востребованные на рынке труда. Особенно радует интерес к цифровым направлениям, таким как искусственный интеллект и программирование. Это показывает, что нижегородцы готовы осваивать профессии будущего. Мы видим высокую активность со стороны граждан и будем расширять список доступных программ», - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Подать заявку на бесплатное обучение можно на портале «Работа России»: https://trudvsem.ru.

«Мера государственной поддержки предоставляется мамам в декрете, молодежи в возрасте до 35 лет, безработным, предпенсионерам и пенсионерам, людям с инвалидностью, участникам СВО и членам их семей и другим категориям граждан», - пояснила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Дополнительную информацию предоставят специалисты Нижегородского кадрового центра «Работа России» по телефону «горячей» линии: 8 (800) 250-47-47 или в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/trudnnov.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

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Теги:
кадры Нацпроект Трудоустройство
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