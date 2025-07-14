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Общество

Евгений Люлин выступил за дополнительную поддержку многодетных семей региона

16 июля 2025 17:54  [73] Общество
Евгений Люлин выступил за дополнительную поддержку многодетных семей региона

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутаты Заксобрания Нижегородской области и члены комитета Законодательного собрания по социальным вопросам 16 июля приняли участие в «Правительственном часе» ГосДумы РФ. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи, объединив федеральных и региональных экспертов. Основной темой заседания стало укрепление института семьи и стимулирование рождаемости.

Участники подчеркнули, что демографическая стабильность – вопрос национальной безопасности, требующий консолидации усилий всех уровней власти. Особое внимание – поддержке многодетных семей, доступности жилья, социальных выплат и инфраструктуры для комфортной жизни. В Нижегородской области эта работа уже даёт результаты: за последние 10 месяцев число многодетных семей выросло почти на 4 тысячи, достигнув отметки в 35 695.

«Нижегородская область готова быть в авангарде демографических изменений. Мы первыми в стране ввели «родительскую зарплату» – с 1 июля за рождение или усыновление ребенка родители могут получить до 1 миллиона рублей. Кратно увеличены выплаты матерям-героиням и семьям-усыновителям. Многодетные семьи могут бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки, а также спортивные кружки и секции. Но предстоит сделать еще больше. Сейчас совместно с профильными министерствами прорабатываем вопросы обеспечения детей из многодетных семей горячим питанием в школьных столовых и предоставления дополнительных участков под ИЖС для «больших» семей, воспитывающих более трёх детей», – отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Кроме того, на заседании была обозначена необходимость в развитии инфраструктуры в малых городах и сёлах, чтобы молодые семьи могли растить детей в привычной среде, не переезжая в крупные центры. Также отмечена важность вовлечения бизнеса в демографическую политику через корпоративные программы.

Итогом мероприятия стала договорённость усилить координацию между регионами и федеральным центром, а также взять принципиальный курс на оценку всех решений через призму их влияния на демографию и многодетность.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Многодетные семьи
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