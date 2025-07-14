На 19% увеличилась выработка у нижегородского автопроизводителя благодаря федпроекту "Производительность труда" Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «ИнвестАвто» из Нижнего Новгорода подвели итоги реализации федерального проекта «Производительность труда» на предприятии.

Компания занимается переоборудованием машин различных марок в автомобили специального назначения и производит компоненты для спецтехники. В качестве пилотного потока был выбран процесс переоборудования цельнометаллических фургонов. Их доля продажи составляет 47% от общей выручки компании.

«Специалисты РЦК работали на площадке предприятия ООО «ИнвестАвто» в течение шести месяцев. Они внедрили автоматизированную систему формирования ведомостей, организовали систему хранения комплектующих и сократили лишние движения сотрудников. В комплексе эти меры позволили повысить выработку на 19 процентов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Также эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 20 сотрудников предприятия и подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

В настоящее время в Нижегородской области 29 производителей автокомпонентов внедряют инструменты федерального проекта «Производительность труда».

Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный). Всего участниками федерального проекта в Нижегородской области стали уже 290 компаний.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.