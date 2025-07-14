При поддержке "Единой России" стартовала национальная премия "Человек труда"

«Экономический прорыв невозможен без системной работы с кадрами. Повысить вовлеченность молодёжи в рабочие профессии, вернуть уважение к реальному труду «у станка» — один из вызовов нашего времени и приоритетная задача «Единой России». Цель премии «Человек труда» — сформировать новый стандарт ценности рабочих профессий. Мы отметим лучших, поддержим наставников и трудовые династии. Важно, чтобы труд рабочего, инженера, агрария стал синонимом личного успеха и залогом технологического суверенитета страны», — прокомментировал секретарь Генсовета Владимир Якушев.
Подать заявки можно по шести номинациям.
Номинация «Технологический лидер» — для кандидатов, внедривших инновационные технологии, повысивших эффективность производства, разработавших новые продукты и решения.
Номинация «Лучший наставник» — для кандидатов, внёсших значительный вклад в профессиональное становление молодых специалистов, передавших опыт и знания, способствовавших развитию кадрового потенциала.
Номинация «Молодой специалист» — для кандидатов, относящихся к категории молодых работников (от 18 до 35 лет), достигших значительных успехов в профессиональной деятельности, проявивших инициативность и стремление к профессиональному росту.
Номинация «Семейные трудовые династии» — для кандидатов представителей семей, где минимум три поколения стали представителями одной профессии, или семьй, где общий трудовой стаж всех членов семьи в одной профессии или на одном предприятии составляет не менее 50 лет.
Номинация «Совет ветеранов» — для кандидатов, которые являются руководителями или представителями организаций заслуженных работников предприятий, внёсших большой вклад в сохранение трудовых традиций и сбережение накопленного опыта.
Номинация «Трудовое патриотическое воспитание» — для кандидатов, которые являются руководителем или представителем организации, имеющей многолетний успешный опыт трудового патриотического воспитания молодёжи, взрастивших граждан, для которых любовь к Отечеству проявляется не только в словах, но и в реальных поступках: в желании и потребности трудиться ради общественного блага, бережно относиться к национальным богатствам, вносить личный вклад в развитие страны.
«Премия «Человек труда» для Нижегородского региона особенно актуальна. Наша область – один из важнейших производственных центров России. Здесь представлено большинство ключевых отраслей отечественной экономики. Привлечение молодежи, развитие у нового поколения интереса к рабочим профессиям – задача от решения которой зависит будущее нашей страны. Приглашаю молодых работников принять участие в региональном этапе», - рассказал региональный координатор партпроекта «Выбирай свое» Иван Разуваев.
Награждение победителей регионального этапа премии «Человек труда» состоится 27 августа на XII Международном форуме технологического развития ТЕХНОПРОМ-2025.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+