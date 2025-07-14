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Общество

Ушел из жизни нижегородский просветитель и краевед Алимжан Орлов

17 июля 2025 10:42  [82] Общество
Ушел из жизни нижегородский просветитель и краевед Алимжан Орлов

На 96-м году жизни не стало Алимжана Мустафиновича Орлова — выдающегося историка, краеведа, кандидата философских наук, публициста и общественного деятеля. Он посвятил десятилетия изучению истории Нижегородского края и татарского народа, оставив после себя значимое научное и культурное наследие.

Алимжан Орлов был признанным авторитетом в области этнографии и истории татар-мишарей — одного из коренных народов Нижегородской области. Его перу принадлежат более сотни научных и публицистических работ, включая фундаментальные труды: "Исторические судьбы мишарей", "Нижегородский край в истории татар‑мишарей" и другие.

В правительстве Нижегородской области отметили, что Алимжан Мустафинович оставил после себя не только большой научный вклад, но и глубокий человеческий след. Его называли человеком высокой культуры, настоящим просветителем и хранителем исторической памяти. Его заслуги были неоднократно отмечены на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Многие годы он преподавал в Горьковском сельскохозяйственном институте, ныне — Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия. Его педагогическая деятельность сочеталась с активной общественной работой.

В 1990 году Орлов стал одним из основателей и первым председателем татарского культурного общества "Туган як" ("Родной край") — первой официальной татарской организации в регионе. Позднее она трансформировалась в Нижегородский центр татарской культуры "Туган Як", сыгравший ключевую роль в возрождении и развитии национальных традиций в постсоветский период.

Именно благодаря его инициативе в конце 1980-х годов в Нижнем Новгороде впервые был проведен татарский народный праздник Сабантуй. С тех пор он стал ежегодным и важным событием культурной жизни города.

При его участии начала выходить единственная в регионе татарская газета "Туган Як", которая издается уже более 35 лет, сохраняя язык и традиции татарской общины.

Алимжан Мустафинович также активно участвовал в этнокультурных и межнациональных проектах, направленных на укрепление согласия и взаимопонимания между народами, населяющими Нижегородскую область.

В нижегородском правительстве подчеркнули, что смерть Алимжана Орлова стала большой утратой для научного сообщества, татарской общины и всех, кто знал и ценил его вклад в сохранение исторической памяти и культурного наследия.

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Теги:
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