Люлин поздравил с 90-летием коллектив АО "Борский трубный завод" Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию АО «Борский трубный завод» (АО «БТЗ»), и вручил награды его лучшим работникам.

На сегодняшний день предприятие входит в число крупнейших российских производителей профильных труб и лопат. Продукция завода поставляется не только по всей России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. Потребителями продукции являются более 300 предприятий, а его доля в общем производстве профильных труб в Российской Федерации составляет 2%.

Изделия завода применяются для производства подвесок автомобилей и общественного транспорта, сельскохозяйственной техники, изготовления железнодорожных вагонов, вышек связи, кранов, а также производства конструкций и отдельных деталей для транспортных магистралей.

В рамках торжественного мероприятия спикер регионального парламента подчеркнул историческую роль завода и заслуги его коллектива. Также Евгений Люлин наградил работников предприятия за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие металлургической промышленности Нижегородской области.

«История Борского трубного завода - это история развития промышленности нашей страны. Всё начиналось с группы людей - 36 человек организовали небольшое производственное объединение. Сегодня это крупное стратегически важное производство. Пройти путь длиной в 90 лет смогли лишь те предприятия, где были сильные кадры и мудрые руководители. В девяностые и двухтысячные было гораздо легче закрыть производство, чем сохранить и развивать его, создавая новые технологические линии», - сказал Евгений Люлин.

Спикер регионального парламента особо отметил отношение на заводе к людям: создание условий для занятий спортом, обеспечение медицинской помощи, поддержку молодых семей и ветеранов, а также уважение к истории предприятия и его традициям.

В свою очередь, генеральный директор АО «БТЗ» Анатолий Чернышов в своем выступлении подчеркнул: «Наша артель, родившаяся 90 лет назад, стала современным производством благодаря людям - тем, кто стремился развиваться даже в самые трудные времена. Сегодня мы гордимся нашими династиями, уникальными специалистами и тем, что, несмотря на сложности, исправно выполняем все обязательства перед людьми и государством. Этот юбилей – праздник всех, кто создавал историю завода».