Партийный десант проверил ход ремонтных работ в школе и благоустройство общественного пространства городского округа город Бор Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

На территории Нижегородской области продолжается реализация народной программы федерального проекта «Партийный десант». Рабочая группа проверила ход работ по ремонту и благоустройству объектов городского округа город Бор.

Традиционно особое внимание в летний период уделяется подготовке к новому учебному году. В округе работает 30 общеобразовательных учреждений. Во всех школах ведутся различные ремонтные работы. Капитальный ремонт осуществляется в Краснослободской основной школе. Обязательства по объекту выполнены на 75%.

«В школе деревни Красная Слобода идет масштабный комплексный капитальный ремонт здания. Подрядчику приходится работать в жестких рамках. Срок - чуть более полугода. Мы ведем постоянный мониторинг объекта. Это позволяет быть уверенными в том, что школа будет готова принять детей уже в новом учебном году. «Быстро и качественно» стало возможным благодаря грамотному планированию, тесному взаимодействию с заказчиком, работе с техническим контролем, строительным надзором», - рассказал глава местного самоуправления, секретарь местного отделения «Единой России» городского округа город Бор Алексей Боровский.

На текущем этапе выполнена стяжка пола, завершено утепление и укрепление отмостки здания, заменены окна, модернизированы системы отопления и электроснабжения, идет облицовка стен, монтаж потолков. В ближайшее время начнутся работы по фасаду здания и благоустройство пришкольной территории. На стадии технического решения находится реконструкция спортивных зон.

Стоимость комплексного ремонта Краснослободской школы составляет около 90 млн рублей. 12 млн рублей выделено на закупку нового оборудования.

Кроме того, запланировано дополнительное финансирование из местного бюджета.

«В 2026 году у нашей школы юбилей. Отмечаем 50 лет с начала работы. И мы очень надеемся, что праздник встретим в обновленном здании с новым оборудованием и благоустроенной площадкой. Это будет хороший подарок для всех: учеников, педагогов, родителей. И в целом для всего нашего округа», - подчеркнул директор МАОУ «Краснослободская основная школа» Николай Лезов.

Сквер «Дружба» в поселке Неклюдово – вторая точка в маршруте «Партийного десанта». На объекте ведется благоустройство. Территория до недавнего времени пустовала. Решение об организации общественного пространства было принято по итогам голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Депутатский контроль – очень важная часть мониторинга работ по ремонту и благоустройству. Ведь именно депутаты – связующее звено между гражданами и властью. Впечатление от работы подрядчика в новом сквере в целом положительное. Видно, что работы идут полным ходом и выполняются качественно. Думаю, что на этом объекте срыва графика не будет», - отметил заместитель председателя Совета депутатов городского округа город Бор Алексей Быстров.

Проект благоустройства включает в себя создание: спортивных объектов, в том числе хоккейной коробки, зоны отдыха, детской площадки. Также в сквере установили мемориальный комплекс, посвященный участникам боевых действий и ветеранам Великой Отечественной войны.

«Работы по благоустройству вышли на завершающую стадию. Остались последние штрихи: поставить бордюры, брусчатку положить и провести озеленение. К августу завершим работу на этом объекте полностью», - пояснил прораб подрядной организации Александр Владимиров.

«Партийный десант» - эффективный инструмент для оперативного реагирования на запросы жителей региона. Одна из важнейших задач проекта – контроль выполнения народной программы партии «Единая Россия».