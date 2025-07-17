Колледж или вуз: эксперты рассуждают о выборе образования у нижегородской молодежи Общество

Свыше десяти тысяч молодых нижегородцев подали заявления на обучение в колледжи. По информации портала "Госуслуги", который принимает документы абитуриентов, количество заявлений к середине июля 2025 года уже в шесть раз превысило объем заявлений, поданных за всю приемную кампанию 2024 года. При этом приемная кампания еще далека от завершения. На очную форму обучения документы будут принимать до 15 августа, на творческие специальности — до 10 августа.

Сегодня наибольшим спросом у выпускников 9-х классов, успешно сдавших государственную итоговую аттестацию, пользуются такие направления, как: информационные системы и программирование, юриспруденция, экономика и бухгалтерский учет, туризм и гостеприимство, операционная деятельность в логистике. Стоит подчеркнуть, что конкурсный балл для поступления в нижегородские колледжи и техникумы достаточно высок и с каждым годом продолжает расти.

Мы предложили экспертам оценить взрывной рост запросов на среднее специальное образование в Нижегородской области, ответив на вопросы: чем обусловлен этот бум, и какие эффекты он принесет в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО "Научно-исследовательский Институт проблем социального управления":

"Причины растущей популярности среднего специального образования следует рассматривать в двух контекстах. Первый - общероссийский тренд, который связан с изменениями в экономике и на рынке труда. Здесь одновременно "сошлись" несколько социальных процессов, развивавшихся параллельно и внешне независимо друг от друга.

Во-первых, откровенная деградация профессионального обучения конца 80-х - начала 90-х, которая привела, с одной стороны, к постепенному сокращению (естественной убыли) специалистов со средним профессиональным образованием, а с другой - породила объявления от работодателей, которые даже вошли в анекдоты, требовавшие высшее образование вне зависимости от предлагаемой должности. В результате, эту нишу довольно быстро заняли "коммерциализовавшиеся" ВУЗы, начавшие фактически "торговать" дипломами по специальностям, ранее вполне замещавшимся работниками со средним образованием и 1 - 2 годичной подготовкой. В результате, пресловутый "офисный планктон" поголовно стал обладателем дипломов о высшем образовании: бухгалтерии, отделы продаж и кадров, технические, обслуживающие службы и многое другое.

Во-вторых, своеобразная "мода" на высшее образование, возникшая как результат всех этих настроений и откровенной непопулярности рабочих профессий, их низкой оплаты и столь же низкой престижности. А состояние экономики позволяло обходиться минимумом или, точнее, "запасом" таких специалистов, подготовленный ещё советской системой.

Тенденции сошлись к началу 20-х и в результате страна (и регион) мгновенно ощутили дефицит специалистов практически всех рабочих профессий и грамотных специалистов. Географически и инфраструктурно, а также с учетом сохранившихся высокопрофессиональных кадров, Нижегородская область может претендовать на роль центра подготовки специалистов не только для собственных нужд, но и для значительного большинства соседних областей. И это в перспективе может оказаться не менее эффективным для развития региона, чем "Неймарк" и другие масштабные проекты.

Андрей Чугунов, журналист:

"Тенденция роста в 2025 году количества выпускников нижегородских 9-х классов, выбирающих среднее профессиональное образование (СПО), обусловлена комплексом факторов, отражающих как изменения в образовательной политике, так и трансформацию рынка труда.

Во-первых, в техникумах и колледжах Нижегородской области увеличилось количество бюджетных мест. Как сообщает региональное минобрнауки, В новом учебном году прибавится почти 800, а в общей сложности в учреждения среднего профессионального образования на бесплатной основе смогут поступить около 17,5 тысячи человек. Всего же для абитуриентов доступно более 30 тысяч мест.

Во-вторых, в обществе изменилось восприятие СПО. Сегодня техникумы и колледжи предлагают современные образовательные программы, ориентированные на практические навыки и востребованные на рынке труда. К тому же, учащиеся СПО зачастую получают предложения о работе еще до окончания курса обучения. А это означает получение определенной финансовой независимости на несколько лет раньше, чем их одноклассники, решившие поступать в вузы.

Высокий спрос и декларируемые работодателями зарплаты на рабочие профессии, такие как сварщики, токари, электромонтажники, напрямую связаны с потребностями производственных предприятий, но пока не сильно подталкивают выпускников школ к выбору этих профессий.

Тем не менее, рост количества абитуриентов СПО в Нижегородской области профессий, показывает, что выбор в пользу техникумов и колледжей становится не просто образовательным, но и стратегическим шагом для молодых нижегородцев, стремящихся к успешной карьере в динамично развивающемся регионе".

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

"Рост количества выпускников 9-х классов, подавших заявления для поступления в колледжи и техникумы – это общероссийская тенденция. Об этом недавно говорил на совещании с участием Президента России Владимира Путина вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Оценивая складывающиеся в 2025 году тенденции в системе отечественного образования курирующий эту сферу вице-премьер заявил, что в 2025 году 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи.

Поэтому стоит признать, что Нижегородская область, демонстрирующая рост показателей в шесть раз, вновь оказалась среди лидеров процесса, к которому в последнее время проявляет особое внимание президент и правительство страны.

Вместе с тем, однако оценивая перспективы набирающей силу тенденции необходимо заметить, что для значительный группы молодежи, поступающей сегодня в колледжи и техникумы, двери вузов не закрываются. Это значит, что после 3-4 лет обучения в системе СПО, они вновь придут в учебные аудитории университетов и академий. Здесь в системе бакалавриата их ожидает еще четыре года обучения, а в системе специалитета все пять лет. В сумме получается от 7 до 9 лет для получения диплома о высшем образовании.

С высокой долей вероятности можно предположить, что в магистратуру большинство из них уже не пойдет. При этом в России установилось неформальное снисходительное отношение к диплому бакалавра. По аналогии с прежней советской системой образования бакалавриат приравнивается к незаконченному высшему образованию. Где же выход?

Вузы предложат выход – заочное или вечернее образование. Это, несомненно, экономит время, однако качество заочного образования сегодня в России очень серьезно упало. Особенно очевидным это стало после COVID-19, когда онлайн-модель для заочного образования просто убила образование. Во многих вузах "заочка" стала одним из сравнительно честных способов отъема денег у населения, превратившись в формальный конвейер выдаче дипломов.

Предположу, что ответом на формирующийся вызов может быть окончательный отказ от двухуровневой системы образования навязанной нам Болонской системой. Возможно, что реализуя реформу высшего образования стоит действовать более решительно – ликвидировать бакалавриат и магистратуру окончательно и без всякого выкупа и воссоздать единую модель высшего образования в России?"

Елена Мозгунова, историк, канд. полит. н., доцент Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС:

"Долгое время в нашей стране господствовал стереотип - человек не состоится без высшего образования. И миллионы родителей, прикладывая максимум усилий, стремились обеспечить ребёнку поступление в ВУЗ. При этом, специальность не всегда играла ключевую роль, главное - "корочки". В итоге, тысячи выпускников высшей школы не работают по направлению своей подготовки. Вполне адекватный вопрос - зачем все эти усилия, если многие трудовые вакансии вообще не требуют диплома ВУЗа?! Сейчас настал период, когда часть молодых людей из поколения зуммеров считает высшее образование устаревшим и необязательным для самореализации. И в обществе меняется отношение к СПО как чему-то второсортному. Полагаю, целый комплекс причин объясняет взрыв спроса на среднее образование в Нижегородской области да и в России в целом. Это и рост стоимости в ВУЗах, и увеличение количества бюджетных мест в колледжах, а, главное, возможность получить быстрый доступ к профессии, учитывая трансформацию рынка труда".

Сергей Судьин, д.соц.н., профессор, заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы ННГУ им. Н.И. Лобачевского:

"Конечно же, шестикратный рост трудно объяснить традиционным страхом выпускников перед ОГЭ, ЕГЭ и всеми сопутствующими сложностями. Большинство студентов колледжей, техникумов и училищ, решившие проблемы с призывом в армию, бесстрашно поступали на программы СПО, чтобы потом попытаться проникнуть на такое же направление в вузе, просто сдав вступительные экзамены. Попутно можно было получить профессию, у которой было немало шансов стать делом всей жизни. Однако, только этим объяснить ситуацию вряд ли получится хотя бы потому, что ребята не могут не отдавать себе отчет в том, насколько растягивается период их обучения.

Что еще сыграло свою роль? Думаю, что определенный эффект дает бойкая реклама рабочих профессий, требующих не просто выполнения каких-то элементарных операций, но и определенных инженерных компетенций, навыков обращения со сложными станками и иным оборудованием. Понятно, что с девятью классами за плечами на современном предприятии и делать нечего: разве что мусор выносить. Кстати, наверняка даже это сейчас делается не вручную. В общем, зачем учиться долго, когда можно едва ли не сразу после школы прийти на завод и получать приличную зарплату.

За систему СПО можно только радоваться: в конце концов, не на улицу люди выходят, специальность получают, развиваются, восстанавливают некогда разрушенную систему профессиональной подготовки. Меня волнует другое. В последнее время звучат какие-то странные – не побоюсь этого слова – инициативы, откровенно грозящие большой бедой и школьному, и высшему образованию. А вот это уже по-настоящему опасно.

Сокращение сроков школьного обучения неизбежно приведет к падению качества будущих абитуриентов, поступающих, в том числе, на программы СПО. Да и пойдут ли они в техникумы, колледжи и училища в условиях несформированности профессиональных приоритетов? Политика в отношении системы высшего образования грозит вузам большими переменами. Резкое снижение приема по ряду наиболее популярных направлений подготовки даже на внебюджетной основе (не в этом ли один из секретов взлета популярности СПО?!) может поставить университеты и институты в достаточно сложное положение. В конце концов, вузы – это не только студенты, корпуса, занятия и наука. Это, прежде всего, люди, персонал высшей научно—профессиональной квалификации, благополучие которого напрямую зависит от того, сколько человек зачислится на первый курс.

В общем, нельзя улучшать одно за счет другого".

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА "Нижний Новгород" и федерального "Экспертного клуба".