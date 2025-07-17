Андрей Исаев: Партпроект "Моя карьера с Единой Россией" в этом году помог трудоустроить более 2,3 тысяч участников СВО Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Промежуточные итоги партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» подвёл его координатор, замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев на совещании с представителями Минтруда, Соцфонда, ПАО «Россети», МГЕР и регионами.

Он отметил, что всего за первое полугодие партия провела в регионах 21 тысячу мероприятий, включая ярмарки вакансий, профориентационные встречи и консультации в общественных приёмных.

Особое внимание уделили помощи участникам СВО и их семьям — 2395 военнослужащих получили новые рабочие места, сообщил Андрей Исаев.

«Ключевые показатели выполнены с превышением плановых значений. Это показывает серьёзную востребованность нашего проекта. Мы не только помогаем людям, но и укрепляем социальные связи, вовлекая граждан в партийную работу», — подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин рассказал, что особое внимание уделяется программам профессионального обучения и содействия в трудоустройстве участников СВО. По его словам, в центры занятости за первое полугодие обратились 6 тысяч бойцов.

«Сегодня перед нами стоит важная задача — не просто помочь с трудоустройством, но и обеспечить военнослужащих востребованными профессиями. Уже доступно 4,7 тысячи образовательных программ. Обучение осуществляется по 360 востребованным профессиям, включая IT-специальности и управление беспилотными аппаратами», — пояснил он.

Особое внимание уделяется психологической поддержке ветеранов СВО и их социальной адаптации.

«Мы подготовили 900 специалистов центров занятости, которые прошли обучение работе с ветеранами. Это позволяет оказывать более адресную и эффективную помощь», — добавил Дмитрий Платыгин.

Кроме того, в прошлом месяце прошёл федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства со специальными локациями для участников СВО. Всего предложения о работе получили 87 тысяч соискателей, сообщил замминистра труда.

Член Генсовета партии, депутат Госдумы Екатерина Стенякина акцентировала, что в рамках партпроекта участники СВО смогут получить возможность трудоустройства на базе реабилитационных центров по всей стране. В 2025 году помощь получат 17 тысяч военнослужащих.

В этом году к реализации партпроекта «Моя карьера с Единой Россией» присоединяются новые партнёры: Социальный фонд России и ПАО «Россети». Их участие позволит усилить поддержку трудящихся и пенсионеров, а также расширить возможности трудоустройства.

В частности, при поддержке Социального фонда в реабилитационных центрах появятся кабинеты протезирования, пункты консультаций по трудоустройству и возможности взаимодействия с работодателями.

Активное сотрудничество партпроект ведёт с «Молодой Гвардией Единой России» и её образовательной программой «ПолитЗавод», направленной на формирование кадрового резерва для политической системы страны. Проект уже собрал более 15 тысяч заявок от активной молодёжи со всех регионов России, сообщил зампредседателя МГЕР Александр Лебедев.

Программа сочетает онлайн-обучение на платформе Высшей партийной школы с очными сессиями и практикой. Особое внимание уделяется регионам — стажировки организованы в законодательных собраниях и администрациях субъектов РФ при наставничестве опытных политиков.

В Нижегородской области выстроена комплексная межведомственная работа по маршрутизации, сопровождению и трудоустройству участников специальной военной операции и членов их семей. Подписан ряд дорожных карт и соглашений между управлением по труду и занятости населения Нижегородской области, кадровым центром «Работа России», фондом «Защитники Отечества», проектными офисами, некоммерческим сектором. На базе фонда «Защитники Отечества» сформирована и работает команда Проектного инклюзивного офиса по трудоустройству людей с инвалидностью Нижегородского кадрового центра «Работа России».

«Мы активно работаем по формированию базы некоммерческих организаций, которые готовы трудоустроить ветеранов СВО. Собираем и систематизируем информацию о вакансиях, мониторим рабочие места зарезервированные на предприятиях за действующими участниками спецоперации. Заключаем соглашения с работодателями и просим их административно, нормативно выделять и закреплять рабочие места. В целом работа выстроена согласно рекомендаций Минтруда России в части работы с этой категорией граждан, в части практических наработанных практик Нижегородской области», — отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области, координатор проекта «Карьера с Единой Россией» Игорь Пантюхин.

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.