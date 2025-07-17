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Спорт

Горьковская магистраль проведёт благотворительный забег "Достигая цели!" 2 августа

17 июля 2025 16:29  [60] Спорт
Горьковская магистраль проведёт благотворительный забег Достигая цели! 2 августа

Открылась регистрация участников благотворительного забега «Достигая цели!» (0+), который состоится 2 августа 2025 года в Нижнем Новгороде в честь Дня железнодорожника.

Железнодорожники готовят для жителей и гостей города развлекательную программу в Парке Культуры И Отдыха имени 1 мая по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 31, м. Чкаловская. 

Главным спортивным событием станет благотворительный забег «Достигая цели!».

Стать участником забега можно по нескольким дистанциям:

·        для детей 3-4 лет в сопровождении родителей (80 м);

·        для детей от 5 до 13 лет (500 м);

·        для детей от 14 лет и взрослых (1520 м);

·        серебряный старт для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет (1520 м);

·        семейная эстафета для команд из 3-х человек – два родителя и ребенок (1520 м);

·        для любителей бега от 18 лет (3000 м).

Старт забега – 10:00. Вход на мероприятие свободный.

Всем участникам вручат памятную медаль, а за I, II и III места – наградят дипломами и памятными подарками.

Собранные средства будут перечислены в некоммерческую организацию «Фонд «Нижегородский онкологический научный центр («Фонд «НОНЦ»), помогающий детям, проходящим лечение в онкологическом и гематологическом отделениях НОДКБ и их семьям.

Для участия в забеге необходимо наличие медицинской справки. Зарегистрироваться можно на сайте https://reg.russiarunning.com/event/gzdrun2025

Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет с индивидуальным номером и футболкой. Количество слотов ограничено.

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Теги:
ГЖД Спорт
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