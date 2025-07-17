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Общество

Врачей хотят обязать выдавать рецепты в печатном виде из-за нечитаемого почерка

17 июля 2025 17:53  [96] Общество
Врачей хотят обязать выдавать рецепты в печатном виде из-за нечитаемого почерка

Депутат Государственной думы Антон Ткачёв выступил с инициативой обязать врачей выписывать рецепты в печатном виде. Он аргументирует это тем, что неразборчивый почерк медицинских работников часто приводит к проблемам с прочтением рецептов, что, в свою очередь, может вызвать ошибки при выдаче лекарств.

Врач функциональной диагностики и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом "360" прокомментировал, что риск получить неправильные препараты при неразборчивом рецепте минимален. По его словам, фармацевты и провизоры не выдадут лекарство, если не смогут прочитать рецепт. Даже если у них возникнут сомнения, они предпочтут не рисковать и не выдавать препарат: неразборчивый почерк фактически делает рецепт недействительным.

Кондрахин также отметил, что проблема неразборчивого почерка среди врачей действительно существует, особенно когда выписка рецептов становится рутиной и медики стараются ускорить процесс. Однако ситуация постепенно меняется, и всё больше врачей переходят на использование печатных рецептов.

В Москве и Московской области уже давно отказались от рукописных рецептов, перейдя на печатные варианты. Многие клиники также внедряют цифровые системы, в которых рецепты закрепляются за полисом пациента, и провизоры могут получить доступ к ним через специализированные программы.

Кардиолог уверен, что в будущем эта практика распространится на всю страну, включая отдалённые регионы. Он подчеркнул, что для этого необходимо обеспечить подключение фельдшерско-акушерских пунктов к интернету, что позволит внедрить и цифровизацию этих медицинских учреждений.

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Теги:
Врачи Здравоохранение цифровизация
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