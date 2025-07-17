Плановые работы на РТС затронут теле- и радиовещание в Нижегородской области

В ночь с 20 на 21 июля жители Нижнего Новгорода и ряда районов области могут столкнуться с временными перебоями в эфирном вещании. Причиной станут плановые технические работы на радиотелевизионных станциях (РТС) "Нижний Новгород", "Арзамас", "Выкса" и "Саров".
Как сообщает Нижегородский филиал РТРС, с 01:00 до 10:00 утра возможны кратковременные отключения трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов, входящих в состав цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2. Также могут быть приостановлены вещание некоторых FM-радиостанций и аналоговых телеканалов.
Кроме того, в течение указанного времени на всей территории области первый мультиплекс цифрового телевидения будет транслироваться в федеральной версии — без региональных вставок. Возможны также перерывы в вещании аналогового телеканала ННТВ и радиостанции "Радио Образ".
Все отключения согласованы с вещателями заранее и проводятся в рамках регламентного технического обслуживания оборудования.
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