Плановые работы на РТС затронут теле- и радиовещание в Нижегородской области Общество

В ночь с 20 на 21 июля жители Нижнего Новгорода и ряда районов области могут столкнуться с временными перебоями в эфирном вещании. Причиной станут плановые технические работы на радиотелевизионных станциях (РТС) "Нижний Новгород", "Арзамас", "Выкса" и "Саров".

Как сообщает Нижегородский филиал РТРС, с 01:00 до 10:00 утра возможны кратковременные отключения трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов, входящих в состав цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2. Также могут быть приостановлены вещание некоторых FM-радиостанций и аналоговых телеканалов.

Кроме того, в течение указанного времени на всей территории области первый мультиплекс цифрового телевидения будет транслироваться в федеральной версии — без региональных вставок. Возможны также перерывы в вещании аналогового телеканала ННТВ и радиостанции "Радио Образ".

Все отключения согласованы с вещателями заранее и проводятся в рамках регламентного технического обслуживания оборудования.