Путин поручил расширить механизмы платформы "Россия – страна возможностей" Политика

Фото: пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей"

Президент России Владимир Путин 16 июля 2025 года утвердил перечень поручений, сформированных по итогам заседания Наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей". Мероприятие состоялось 27 мая и объединило членов совета, победителей конкурсов и амбассадоров проектов.

Согласно документу, правительство совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" займется реализацией ряда инициатив, направленных на развитие человеческого потенциала и поддержку талантливых граждан.

Одним из ключевых решений станет создание на портале "Госуслуги" специального раздела "Россия – страна возможностей". В нем будут размещаться материалы проектов и программ платформы, а также открыта регистрация для желающих принять участие в них.

Особое внимание уделено разработке системы предконкурсной подготовки для участников специальной военной операции. Цель — помочь бойцам, проявившим мужество на передовой, успешно включиться в проекты платформы и получить новые возможности для личностного и профессионального роста.

Кроме того, поручено запустить конкурс для выявления перспективных лидеров в сфере сельского хозяйства, обладающих выдающимися управленческими и лидерскими качествами. Также будет оказана поддержка Международной премии развития уличной культуры и спорта "КАРДО".

На базе Мастерской управления "Сенеж" создадут экспертно-методический центр, который займется развитием технологий работы с управленческими командами. Также рассматривается запуск программы по развитию молодежной уличной культуры и спорта в рамках федерального проекта.

В образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования в 2025–2026 годах планируется открыть центры новых возможностей. Они будут создаваться, в том числе, на базе уже действующих центров компетенций, сформированных в рамках проекта по оценке и развитию управленческих навыков.

Еще одно направление — реализация проекта по выявлению и поддержке талантливых студентов, обучающихся по программам, соответствующим задачам технологического лидерства и независимости страны.

Генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин подчеркнул, что поручения Президента станут ориентиром для дальнейшего развития проектов.

"Важно, что скоро появится раздел на "Госуслугах" для участия в проектах платформы. Мы также сосредоточим усилия на подготовке бойцов СВО к участию в программах, продолжим развивать уличную культуру и проект "КАРДО". Уверен, что в сотрудничестве с регионами и партнерами мы добьемся значимых результатов", — отметил он.