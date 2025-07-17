В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
18 июля 2025 10:28  [99] В Нижнем Новгороде запущен дополнительный образовательный курс Высшей партийной школы для участников СВО
18 июля 2025 10:17  [112] Путин поручил расширить механизмы платформы "Россия – страна возможностей"
16 июля 2025 19:08  [423] Евгений Люлин: "Новый закон – первый шаг к тому, чтобы окончательно победить борщевик Сосновского"
16 июля 2025 18:39  [457] Мэр Нижнего Новгорода провел первую личную встречу с кстовчанами
16 июля 2025 12:00  [978] Глеб Никитин вошёл в ТОП-5 губернаторов в Telegram по итогам июня
16 июля 2025 10:35  [352] Комиссия Госсовета РФ по энергетике обсудила вовлечение золошлаков в промышленный оборот
16 июля 2025 09:00  [602] Марина Ракова уходит из нижегородского правительства
15 июля 2025 18:00  [488] Евгений Люлин укрепил лидерство в медиарейтинге по итогам июня
15 июля 2025 16:33  [909] День в Госдуме: личный взгляд нижегородского журналиста из коридоров власти
14 июля 2025 18:24  [498] Евгений Люлин: "Нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству участников СВО"
Политика

Путин поручил расширить механизмы платформы "Россия – страна возможностей"

18 июля 2025 10:17  [112] Политика
Путин поручил расширить механизмы платформы Россия – страна возможностей

Фото: пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей"

Президент России Владимир Путин 16 июля 2025 года утвердил перечень поручений, сформированных по итогам заседания Наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей". Мероприятие состоялось 27 мая и объединило членов совета, победителей конкурсов и амбассадоров проектов.

Согласно документу, правительство совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" займется реализацией ряда инициатив, направленных на развитие человеческого потенциала и поддержку талантливых граждан.

Одним из ключевых решений станет создание на портале "Госуслуги" специального раздела "Россия – страна возможностей". В нем будут размещаться материалы проектов и программ платформы, а также открыта регистрация для желающих принять участие в них.

Особое внимание уделено разработке системы предконкурсной подготовки для участников специальной военной операции. Цель — помочь бойцам, проявившим мужество на передовой, успешно включиться в проекты платформы и получить новые возможности для личностного и профессионального роста.

Кроме того, поручено запустить конкурс для выявления перспективных лидеров в сфере сельского хозяйства, обладающих выдающимися управленческими и лидерскими качествами. Также будет оказана поддержка Международной премии развития уличной культуры и спорта "КАРДО".

На базе Мастерской управления "Сенеж" создадут экспертно-методический центр, который займется развитием технологий работы с управленческими командами. Также рассматривается запуск программы по развитию молодежной уличной культуры и спорта в рамках федерального проекта.

В образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования в 2025–2026 годах планируется открыть центры новых возможностей. Они будут создаваться, в том числе, на базе уже действующих центров компетенций, сформированных в рамках проекта по оценке и развитию управленческих навыков.

Еще одно направление — реализация проекта по выявлению и поддержке талантливых студентов, обучающихся по программам, соответствующим задачам технологического лидерства и независимости страны.

Генеральный директор президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин подчеркнул, что поручения Президента станут ориентиром для дальнейшего развития проектов.

"Важно, что скоро появится раздел на "Госуслугах" для участия в проектах платформы. Мы также сосредоточим усилия на подготовке бойцов СВО к участию в программах, продолжим развивать уличную культуру и проект "КАРДО". Уверен, что в сотрудничестве с регионами и партнерами мы добьемся значимых результатов", — отметил он.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Бетин Владимир Путин Госуслуги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных