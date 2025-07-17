Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
18 июля 2025 10:28  [100] В Нижнем Новгороде запущен дополнительный образовательный курс Высшей партийной школы для участников СВО
18 июля 2025 10:17  [114] Путин поручил расширить механизмы платформы "Россия – страна возможностей"
16 июля 2025 19:08  [424] Евгений Люлин: "Новый закон – первый шаг к тому, чтобы окончательно победить борщевик Сосновского"
16 июля 2025 18:39  [458] Мэр Нижнего Новгорода провел первую личную встречу с кстовчанами
16 июля 2025 12:00  [978] Глеб Никитин вошёл в ТОП-5 губернаторов в Telegram по итогам июня
16 июля 2025 10:35  [352] Комиссия Госсовета РФ по энергетике обсудила вовлечение золошлаков в промышленный оборот
16 июля 2025 09:00  [602] Марина Ракова уходит из нижегородского правительства
15 июля 2025 18:00  [488] Евгений Люлин укрепил лидерство в медиарейтинге по итогам июня
15 июля 2025 16:33  [909] День в Госдуме: личный взгляд нижегородского журналиста из коридоров власти
14 июля 2025 18:24  [498] Евгений Люлин: "Нужны не отчеты, а реальные шаги по трудоустройству участников СВО"
Политика

В Нижнем Новгороде запущен дополнительный образовательный курс Высшей партийной школы для участников СВО

18 июля 2025 10:28  [100] Политика
В Нижнем Новгороде запущен дополнительный образовательный курс Высшей партийной школы для участников СВО

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Высшая партийная школа «Единой России» уделяет особое внимание образовательным программам для участников СВО. По заявкам ветеранов прошел набор в группу для прохождения дополнительного курса. К занятиям приглашены участники отборочного этапа региональной программы «Время героев». 

«Вовлечение участников СВО в мирную жизнь, их социализация – очень важная задача нашей партии. Дополнительный образовательный модуль, который запустили в партийной школе, напрямую этому способствует. Курс нацелен на вовлечение в политическую деятельность. Он рассказывает о том, в чём состоят обязанности помощника депутата, как выстраивать работу в социальных сетях и многом другом. Благо, мощная база преподавателей и экспертов позволяет охватывать самый широкий спектр тем и дисциплин», - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.

К наполнению содержания курса привлекли будущих слушателей. На вводной встрече обсудили цели и задачи, которые ставят перед собой ветераны спецоперации.

«В основу программы положили разработку личной траектории развития для каждого студента. Во внимание принимается образование, профессиональный опыт и то, каким ветеран хочет себя видеть в обозримом будущем. Конечно, никакое образование не дает 100% гарантии. Но многие выпускники школы делают неплохую карьеру», - пояснила депутат городской Думы Нижнего Новгорода Инна Ванькина.

В группу вошло 7 человек. По оценке участников встречи, диалог состоялся продуктивный: нашли общие точки и поняли, как будет построено обучение.

«Прямо сейчас сложно сформулировать, какие именно из озвученных возможностей для меня наиболее актуальны. Много информации и направлений. Нужно время, чтобы сложилось понимание. Но уже точно понятно, что курс будет полезным», - отметил один из ветеранов СВО образовательного курса Высшей партийной школы. 

Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород провожал IX Горький fest: фоторепортаж
17 июля 2025 15:00Как Нижний Новгород провожал IX "Горький fest": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных