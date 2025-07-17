В Нижнем Новгороде запущен дополнительный образовательный курс Высшей партийной школы для участников СВО

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Высшая партийная школа «Единой России» уделяет особое внимание образовательным программам для участников СВО. По заявкам ветеранов прошел набор в группу для прохождения дополнительного курса. К занятиям приглашены участники отборочного этапа региональной программы «Время героев».
«Вовлечение участников СВО в мирную жизнь, их социализация – очень важная задача нашей партии. Дополнительный образовательный модуль, который запустили в партийной школе, напрямую этому способствует. Курс нацелен на вовлечение в политическую деятельность. Он рассказывает о том, в чём состоят обязанности помощника депутата, как выстраивать работу в социальных сетях и многом другом. Благо, мощная база преподавателей и экспертов позволяет охватывать самый широкий спектр тем и дисциплин», - рассказал руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.
К наполнению содержания курса привлекли будущих слушателей. На вводной встрече обсудили цели и задачи, которые ставят перед собой ветераны спецоперации.
«В основу программы положили разработку личной траектории развития для каждого студента. Во внимание принимается образование, профессиональный опыт и то, каким ветеран хочет себя видеть в обозримом будущем. Конечно, никакое образование не дает 100% гарантии. Но многие выпускники школы делают неплохую карьеру», - пояснила депутат городской Думы Нижнего Новгорода Инна Ванькина.
В группу вошло 7 человек. По оценке участников встречи, диалог состоялся продуктивный: нашли общие точки и поняли, как будет построено обучение.
«Прямо сейчас сложно сформулировать, какие именно из озвученных возможностей для меня наиболее актуальны. Много информации и направлений. Нужно время, чтобы сложилось понимание. Но уже точно понятно, что курс будет полезным», - отметил один из ветеранов СВО образовательного курса Высшей партийной школы.
Напомним, поддержка участников специальной военной операции и членов их семей является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России». Эта инициатива подчеркивает неизменную приверженность партии обеспечению всесторонней помощи и поддержки тем, кто защищает интересы страны.
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