Евгений Люлин рассказал про новую региональную награду для доноров

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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своих социальных сетях рассказал об учреждении новой региональной награды – Почётного знака «Заслуженный донор Нижегородской области».
«Только представьте: каждый десятый житель нашего региона хотя бы однажды сдавал кровь, спасая чью-то жизнь. Это превращает донорское движение в самое благородное занятие на Земле, в миссию! На ближайшем заседании комитета по соцвопросам вместе с коллегами обсудим важный законопроект – учреждение региональной награды «Заслуженный донор Нижегородской области». Благодарю коллег, поддерживающих эту инициативу. Вручать награду, начиная с 2026 года, будем вместе с губернатором в торжественной обстановке», – отметил спикер регионального парламента.
«Почётный знак «Заслуженный донор Нижегородской области» – это продолжение нашей общей с правительством работы по расширению существующих мер поддержки доноров. Важно, чтобы земляки видели, знали и гордились теми, кто готов бескорыстно отдавать себя людям. Горжусь, что, по данным Центра крови им.Климовой, таких людей в Нижегородской области с каждым годом становится всё больше», - подчеркнул Евгений Люлин.
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