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Культура и отдых

Фестиваль промыслов пройдет в Городце на выходных

18 июля 2025 12:00  [118] Культура и отдых
Фестиваль промыслов пройдет в Городце в выходные

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В предстоящие выходные в Городце состоится масштабное культурное событие: в течение двух дней, 19 и 20 июля, здесь отметят День древнего города и проведут Всероссийский фестиваль народных художественных промыслов "Мастеров народное братство" (16+). Об этом сообщили в администрации Городецкого муниципального округа.

В рамках праздника жителей и туристов ждет насыщенная программа. Одним из ключевых моментов станет парад делегаций от предприятий и организаций округа. Также по традиции пройдет театрализованная встреча ладьи с князем Юрием Долгоруким — основателем Городца. Его будет сопровождать дружина, что придаст мероприятию исторический колорит.

Во время торжеств состоится церемония награждения жителей округа за вклад в развитие муниципалитета.

Как уточнили в региональном министерстве туризма и промыслов, в этом году праздник приурочен к 20-летию Музейного квартала Городца. На его территории развернутся выставки, вернисажи, театральные постановки и уличные перформансы. Для гостей также подготовят арт-пространства и фотозоны.

Центральными площадками фестиваля станут эспланада, а также верхняя и нижняя набережные Волги. На набережной имени Юрия Долгорукого будут работать интерактивные зоны и развлекательные площадки, рассчитанные на посетителей всех возрастов.

Одним из самых ярких событий станет ярмарка с торговыми рядами, ремесленными лавками и гостевым двором, где можно будет познакомиться с изделиями народных мастеров со всей России.

В министерстве подчеркнули, что проведение подобных мероприятий способствует росту туристической привлекательности региона. Городец, как один из центров народных художественных промыслов, играет важную роль в реализации нового национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Этот проект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, пришел на смену прежнему нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Он направлен на развитие туристической инфраструктуры, подготовку специалистов, производство оборудования, а также продвижение путешествий по стране и обеспечение высокого уровня сервиса и безопасности.

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Теги:
Городец Нацпроект Фестиваль
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