15 нижегородских компаний приняли участие в Дне нижегородской промышленности в Минпромторге РФ Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

15 нижегородских компаний приняли участие в Дне промышленности Нижегородской области в Минпромторге РФ.

Делегацию региона возглавил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов. Также в ее состав вошли руководители отраслевых подразделений регионального Минпрома и руководители Корпорации развития промышленности и предпринимательства региона, Фонда развития промышленности Нижегородской области, Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.

Открыл встречу заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов.

«Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров, заняв второе место в рейтинге эффективности Минпромторга России по итогам 2024 года. Это высокий результат совместной работы региона с федеральным центром в реализации промышленной политики и развитии промышленного потенциала. Область лидирует в части предоставления мер господдержки промышленным предприятиям, в том числе с использованием федеральных средств ФРП, а также по уровню развития промышленной инфраструктуры», – подчеркнул заместитель министра.

Он добавил, что промышленность Нижегородской области обладает значительным потенциалом для роста и дальнейшего развития.

По словам Максима Черкасова, привлечение федеральных мер поддержки предприятий – одна из важнейших задач, которая стоит перед Минпромом Нижегородской области.

«Постоянный контакт с Минпромторгом РФ позволяет нам координировать предприятия в части внедрения в их работу федеральных инструментов развития. Такая поддержка помогает компаниям инвестировать в производство, обновлять технологии, ассортимент продукции и открывать новые производства, а значит — обеспечивать развитие регионального промышленного комплекса. С начала года промышленность региона демонстрирует положительную динамику. Объем отгруженных товаров за январь-май 2025 года составил 941,7 миллиарда рублей, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В обрабатывающих производствах объем достиг 854,7 миллиарда рублей – рост на 7,3 процента», – отметил Максим Черкасов.

В рамках Дня промышленности Нижегородской области представители отраслевых подразделений Минпромторга России и бизнеса Нижегородской области провели серию рабочих переговоров, где обсудили ряд актуальных вопросов. Среди них - участие нижегородских компаний в нацпроектах – «Беспилотные авиационные системы», «Новые материалы и химия» и «Биоэкономика», меры поддержки и программы льготного лизинга в судостроении, а также поддержка проектов в сфере производства медицинских изделий.

«Мы несколько лет тесно сотрудничаем с Минпромом Нижегородской области и успешно решаем большинство вопросов в регионе. Тем не менее, встречи с федеральной структурой, безусловно, полезны, поскольку позволяют нам презентовать наши идеи и проекты на всероссийском уровне», – сказал генеральный директор ООО «Хромос Инжиниринг» Александр Поляков.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» националь ного проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).