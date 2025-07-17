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Общество

Комплекс "Миотон-М" производства АПЗ прошел сертификацию

18 июля 2025 15:37  [82] Общество
Комплекс Миотон-М производства АПЗ прошел сертификацию

Комплекс аппаратуры физиотерапевтический «Миотон-М» производства Арзамасского приборостроительного завода успешно сертифицирован по программе «Сделано в России» по направлению «Надежность».

Этот официальный знак – гарант соответствия прибора высоким стандартам, повышенным показателям качества и безопасности. «Миотон-М» прошел строгую проверку как продукция, разработанная и произведенная в Российской Федерации.  

Программа сертификации Российского экспортного центра направлена на поддержку отечественных производителей и повышение узнаваемости продукции за рубежом. Получить сертификат «Сделано в России» могут предприятия, которые подтвердят соответствие продукции следующим критериям: надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение.

Справка

Физиотерапевтический комплекс «Миотон-М» предназначен для лечения ряда двигательных расстройств (параличей, парезов) центрального и периферического происхождения, коррекции движений, обучения (восстановления) двигательным навыкам.

Текст: Юлия Фролова

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Теги:
АПЗ
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