Комплекс "Миотон-М" производства АПЗ прошел сертификацию Общество

Комплекс аппаратуры физиотерапевтический «Миотон-М» производства Арзамасского приборостроительного завода успешно сертифицирован по программе «Сделано в России» по направлению «Надежность».

Этот официальный знак – гарант соответствия прибора высоким стандартам, повышенным показателям качества и безопасности. «Миотон-М» прошел строгую проверку как продукция, разработанная и произведенная в Российской Федерации.

Программа сертификации Российского экспортного центра направлена на поддержку отечественных производителей и повышение узнаваемости продукции за рубежом. Получить сертификат «Сделано в России» могут предприятия, которые подтвердят соответствие продукции следующим критериям: надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение.

Справка

Физиотерапевтический комплекс «Миотон-М» предназначен для лечения ряда двигательных расстройств (параличей, парезов) центрального и периферического происхождения, коррекции движений, обучения (восстановления) двигательным навыкам.

Текст: Юлия Фролова