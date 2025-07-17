Комплекс "Миотон-М" производства АПЗ прошел сертификацию

Комплекс аппаратуры физиотерапевтический «Миотон-М» производства Арзамасского приборостроительного завода успешно сертифицирован по программе «Сделано в России» по направлению «Надежность».
Этот официальный знак – гарант соответствия прибора высоким стандартам, повышенным показателям качества и безопасности. «Миотон-М» прошел строгую проверку как продукция, разработанная и произведенная в Российской Федерации.
Программа сертификации Российского экспортного центра направлена на поддержку отечественных производителей и повышение узнаваемости продукции за рубежом. Получить сертификат «Сделано в России» могут предприятия, которые подтвердят соответствие продукции следующим критериям: надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение.
Справка
Физиотерапевтический комплекс «Миотон-М» предназначен для лечения ряда двигательных расстройств (параличей, парезов) центрального и периферического происхождения, коррекции движений, обучения (восстановления) двигательным навыкам.
Текст: Юлия Фролова
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