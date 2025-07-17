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Культура и отдых

Фестиваль "Небо" при поддержке АПЗ прошел в Арзамасе

18 июля 2025 16:28  [89] Культура и отдых
Фестиваль Небо при поддержке АПЗ прошел в Арзамасе

12 июля городской парк Арзамаса стал центром притяжения для любителей рока. Здесь состоялся фестиваль "Небо" (18+), организованный Молодежным советом АО "АПЗ" и посвященный его 5-летию.

Программа была насыщенной и разнообразной. В необычном для себя амплуа выступил даже хор ветеранов АПЗ "Легенда". Он, кстати, и открыл музыкальный фестиваль композицией "Арзамас" в рок-аранжировке.

"Для нас это новый формат, – говорит музыкальный руководитель хора Александр Мурашов. – Подготовили несколько песен в эстрадной обработке с организатором фестиваля Кириллом Гетигежевым, слушателям понравилось".

На протяжении восьми часов сцену занимали музыкальные коллективы из разных городов региона и страны. Выступления групп из Арзамаса,  Первомайска, Мурома, Нижнего Новгорода и Москвы подарили зрителям уникальную возможность насладиться как кавер-версиями известных хитов, так и оригинальными композициями.

"Арзамасская публика всегда искренне кайфует и заряжает нас своей энергией, – рассказывает солист группы "Квазар" (г. Первомайск) Александр Милашин. – Здорово, что здесь собрались коллективы из разных городов, это делает событие по-настоящему масштабным и интересным. 

"С удовольствием приняли участие в драйвовом фестивале "Небо", – говорит участник группы B.T.R. (г. Москва) Михаил Карпович. – Атмосфера была невероятно мощной, яркой и огненной. Спасибо за крутой рок-праздник!".

Завершилась концертная программа эффектным номером танцевальной команды JDG. Мощный звук и энергичные выступления создали неповторимую атмосферу рок-фестиваля "Небо". 

Отзывы зрителей
Артём Никонов: "Живая музыка – огонь! Энергетика со сцены просто потрясающая!".

Роман Кирюшкин: "Мы приехали в Арзамас из Сибири. Попали на рок-фестиваль случайно, но нам очень понравилась атмосфера этого музыкального вечера".

Текст: Юлия Фролова
Фото: Артура Баранов

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Теги:
АПЗ Музыка Фестиваль
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