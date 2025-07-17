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Общество

В России предложили ввести налог на кухню недружественных стран

18 июля 2025 15:44  [71] Общество
В России предложили ввести налог на кухню недружественных стран

"Коммунисты России" предлагают ввести дополнительный налог для кафе и ресторанов, которые специализируются на блюдах из недружественных стран. Об этом заявил Ярослав Сидоров, зампред партии, в интервью телеканалу "360".

В ближайшие дни инициатива будет представлена премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас документ дорабатывают, чтобы привести его в соответствие с законодательством.

Предполагается, что новый налог затронет заведения общественного питания, такие как пиццерии, суши-бары, бургерные и аналогичные предприятия. По мнению эксперта Сидорова, россияне не будут покупать эти блюда по завышенным ценам. Вместо этого следует увеличить количество ресторанов, предлагающих традиционные русские блюда.

Сидоров подчеркнул, что русская кухня — это неотъемлемая часть культурного наследия страны, и её продукты являются естественными для российского потребителя. В то же время пицца и суши воспринимаются как временные модные тренды, которые быстро теряют свою популярность.

Важно отметить, что инициатива не распространяется на безалкогольные напитки, такие как Coca-Cola. Речь идёт исключительно о блюдах, которые могут быть подвержены налогообложению.

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Теги:
Налоги Рестораны
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