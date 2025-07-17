В России предложили ввести налог на кухню недружественных стран Общество

"Коммунисты России" предлагают ввести дополнительный налог для кафе и ресторанов, которые специализируются на блюдах из недружественных стран. Об этом заявил Ярослав Сидоров, зампред партии, в интервью телеканалу "360".

В ближайшие дни инициатива будет представлена премьер-министру Михаилу Мишустину. Сейчас документ дорабатывают, чтобы привести его в соответствие с законодательством.

Предполагается, что новый налог затронет заведения общественного питания, такие как пиццерии, суши-бары, бургерные и аналогичные предприятия. По мнению эксперта Сидорова, россияне не будут покупать эти блюда по завышенным ценам. Вместо этого следует увеличить количество ресторанов, предлагающих традиционные русские блюда.

Сидоров подчеркнул, что русская кухня — это неотъемлемая часть культурного наследия страны, и её продукты являются естественными для российского потребителя. В то же время пицца и суши воспринимаются как временные модные тренды, которые быстро теряют свою популярность.

Важно отметить, что инициатива не распространяется на безалкогольные напитки, такие как Coca-Cola. Речь идёт исключительно о блюдах, которые могут быть подвержены налогообложению.