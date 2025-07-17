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Общество

Ветеранам СВО, завершившим обучение по программе "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий", вручили дипломы

18 июля 2025 18:50  [79] Общество
Ветеранам СВО, завершившим обучение по программе Управление городской инфраструктурой и развитием территорий, вручили дипломы

Фото: государственный фонд "Защитники Отечества"

Церемония вручения дипломов ветеранам СВО, успешно завершившим обучение в МГИМО МИД России по программе дополнительного профессионального образования «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», состоялась в Доме приемов МИД России 17 июля.

Двухмесячное обучение, организованное ГлавУпДК при МИД России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества», проходило на базе Одинцовского филиала МГИМО. В программе участвовали 19 ветеранов СВО из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Новгородской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Нижегородской областей. В их числе – три нижегородца: Илья Калинин, Денис Печуркин и Максим Попов.

В церемонии вручения дипломов приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов. От Нижегородской области был приглашен заместитель председателя правительства Дмитрий Старостин.

Программа обучения включала теоретическую и практическую подготовку по основам государственного и муниципального управления, административно-правовым и технико-организационным вопросам, развитию территорий и цифровизации городского хозяйства.

Анна Цивилева поблагодарила МИД России и МГИМО за организацию программы и выразила уверенность, что полученные знания помогут ветеранам СВО приносить еще большую пользу Родине.

«От развития малых территорий, отдаленных регионов зависит рост экономики и уровень социального благополучия, поэтому на выпускников программы возложена серьезная миссия. Отбор был непростым, 19 участников спецоперации прошли обучение по ускоренной программе, и теперь им предстоит вернуться домой, чтобы вместе с органами исполнительной власти приступить к преобразованиям. Отмечу, что одним из направлений деятельности фонда «Защитники Отечества», который был создан по Указу Президента России, является помощь ветеранам СВО в приобретении новых компетенций, в том числе управленческих. И такую возможность мы предоставляем героям», – отметила Анна Цивилева.

Обучение проводили 30 преподавателей – действующих руководителей органов власти и практикующих экспертов отрасли. Слушатели программы получили дипломы государственного образца для дальнейшего трудоустройства. Планируется, что выпускники смогут занять должности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в родных регионах.

Один из участников программы - Денис Печуркин - окончил Казанское высшее военное командное училище, был мобилизован для участия в специальной военной операции. За успешное выполнение задач в зоне СВО был награжден медалью «За Отвагу».

«Все прошло замечательно! У нас были очень сильные преподаватели, которые «влили» в нас весь опыт и отдали душу. Было нелегко, но мы получили колоссальный опыт, который готовы применить на практике», – рассказал Денис Печуркин.

Для ветеранов СВО было предусмотрено бесплатное проживание и питание, а также доступна современная инфраструктура кампуса Одинцовского филиала МГИМО, в том числе спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн и библиотека. Кроме очных занятий, участники посещали выездные семинары на инфраструктурные объекты Москвы и Московской области и культурные мероприятия.

Обучение и трудоустройство ветеранов СВО – одна из приоритетных задач фонда «Защитники Отечества». Фонд дает возможность героям получать в том числе новые, актуальные для рынка труда профессии, для чего необходимо предварительно пройти программы переобучения или повышения квалификации. За два года работы по вопросам обучения и переобучения в фонд «Защитники Отечества» обратилось более 7 000 ветеранов, свыше 4 800 из них направлены на обучение.

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Теги:
Военные СВО
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