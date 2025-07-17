Эксперт-мониторинг с 11 по 18 июля 2025 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "На переговорном треке Россия - США наблюдается стратегический тупик", "Владимир Путин провел совещание по демографии", "Артемовские луга - Нижегородское достояние".

Федеральная тема - На переговорном треке Россия - США наблюдается стратегический тупик

Председатель АНО "Минин - центра" Алексей Орехов:

"Пятьдесят дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы всё это проходили", заявил Сергей Лавров по поводу заявлений Трампа. Как известно, глава Белого дома дал Российской Федерации 50 дней, чтобы заключить мирную сделку с Украиной, если нет, последуют санкции. Тем не менее, Вашингтон заявляет, что по-прежнему оставляет дверь открытой, готов продолжать вести диалог. Собственно, главное состоит в том, решится ли Трамп ввести эти самые пошлины, ибо данная мера затрагивает интересы самих США.

Другое дело, что ничего исключать нельзя: Трамп может решиться на какое-либо резкое решение авантюристичного характера (недавнее нападение на Иран тому подтверждение).

Пока же обе стороны цепляются за иллюзию эффективности переговоров, которые без особого результата идут с февраля. Между Россией и Соединёнными Штатами лежат неразрешимые в настоящий момент стратегические разногласия. США выложили своё геополитическое предложение российской стороне: "заморозка" конфликта на Украине по линии фронта и её внеблоковый статус в обмен на снятие американских санкций и развитие двустороннего экономического сотрудничества, а также, что наиболее важно, подразумевается отход Москвы от Пекина. Последний пункт - самый важный, и означает политический разворот России, сопоставимый с аналогичными действиями КНР в 1970-е годы во времена Никсона и Киссинджера.

Москва на самом высшем государственном уровне, включая публичные заявления Владимира Путина, отвергла эти предложения. И выдвинула встречные: юридическое признание новых регионов частью России в их административных границах, не только внеблоковый статус Украины, но и её полную демилитаризацию и денацификацию (запрет националистических организаций, защиту русского языка и культуры и пр.). Кроме того, Россия не собирается разменивать свои отношения с КНР в обмен на туманные перспективы экономического и политического сотрудничества с США.

Тем более, что, сменив курс на международной арене и развернувшись в сторону Соединённых Штатов, она рискует остаться у разбитого корыта: новая администрация, пришедшая к власти после Трампа, может развернуться на 180° и легко переиграть все достигнутые договорённости. При этом взаимодействие с Пекином уже будет основательно разрушено.

Поэтому на переговорном треке Россия - США сегодня наблюдается стратегический тупик, и американская сторона может возвратиться к байденовским основам: попытаться нанести России стратегическое поражение на Украине. Сейчас же, очевидно, на первый план выходит новая концепция вооружения Украины. В общем и целом, мы видим очередное повышение ставок, и принципиально новый этап эскалации".

Федеральная тема – Владимир Путин провел совещание по демографии

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов отметил, что 14 июля Президент Владимир Путин провел заседание Правительства по вопросам демографии и здравоохранения:

"С докладом выступала вице-премьер Татьяна Голикова. В целом, Правительство отчиталось достаточно значительным количеством мероприятий и масштабом средств, которые на них выделяются. Среди основных статей расходов так называемое Единое пособие и Материнский капитал, который теперь платится и за первого ребенка. Предусмотрено, что с 01.09.2025 молодым женщинам, обучающимся по очной форме, пособие по беременности и родам будет платиться не от стипендии, размер которой 2-5 тыс., а от прожиточного минимума в регионе проживания. Само пособие по беременности и родам будет составлять около 90 тыс. за весь период.

Также в Госдуму внесены законопроекты о снятии ограничения предельного срока зачёта в стаж работы 6 лет за рождение 4-х детей: сколько детей, столько и будет засчитываться в стаж, исходя из 1,5 года за каждого без ограничения по количеству детей.

Указом Президента определен статус Матерей-героинь (10+ детей). Теперь по льготам они приравнены к Герою Труда: ежемесячно они будут получать 72 тыс или, если захотят, то натуральные льготы. А после наступления пенсионного возраста доплата к пенсии будет составлять 32 тыс.

Наконец, с 01.01.2026 по итогам 2025 г. будет впервые выплачиваться семейный налоговый вычет в части подоходного налога. Это затронет почти 10 млн. детей из 4,2 млн. семей. Он рассчитывается как компенсация уплаченного НДФЛ за минусом процента до доведения его уровня до 6%. То есть если гражданин заплатил по ставке 13%, и у него в семье 2 детей, и доходы ниже чем 1,5 ПМ на каждого члена семьи, то он имеет право подать по результатам декларационной кампании заявление, и ему возместят уплаченный им ранее НДФЛ до ставки в 6%.

Очевидно, что сами по себе такие меры не могут увеличить рождаемость, которая определяется не только и не столько экономическими факторами, сколько отражает долгосрочные тенденции социального развития. Тем не менее, это все в конечном итоге решает ряд комплексных проблем, включая повышение "качества населения". Так, улучшение здравоохранения позволяет задействовать старшие поколения в производственном процессе.

Кроме того, такие проблемы решаются не только на федеральном, но и на региональном уровне. В Нижегородской области ещё 23 декабря прошлого года была представлена программа достижения демографической устойчивости "ОСНОВА — нижегородский проект жизни" губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным на Нижегородской ярмарке в ходе подведения итогов Года семьи в регионе.

В рамках этого 29 мая депутаты Заксобрания приняли важные законы, направленные на улучшение демографической ситуации в регионе. Речь о нашей программе "ОСНОВА — нижегородский проект жизни". Она предполагает комплексный подход.

Важнейшее решение — введение нового комплекса финансовых мер поддержки для семей с детьми. С 1 июля начал действовать "Родительский основной доход". Суммарно с федеральным материнским капиталом это порядка миллиона рублей за каждого новорожденного нижегородца.

Также принят закон "О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области". Нормативный акт направлен на сохранение жизни будущих поколений. Он предполагает создание единого центра и кабинетов медико-социальной помощи, а также запрет на склонение к абортам.

Особое место занимает закон "О развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области", который был рассмотрен в первом чтении. Подобная инициатива уже принята в ряде регионов, внедряющих стандарт "ЭКГ": "Экология – Кадры – Государство". Данный закон ориентирован на поддержку организаций, которые вкладываются в социальные и экологические проекты. Отдельный упор делается на кадры: важно, чтобы бизнес содействовал решению демографических задач. Закон в том числе призван мотивировать социально ответственный бизнес поддерживать сотрудниц, которые собираются стать мамами".

Муниципальная тема – Артемовские луга - Нижегородское достояние

Эксперт "Минин-центра", директор АНО "Природно - культурный центр "Артёмовские луга" Алексей Гроза считает, что формирование экологического сознания населения является неизбежной необходимостью современного этапа развития общества.

"Массовая урбанизация стала феноменом ХХ века. Одной из причин экологических проблем являются сопутствующие урбанизации процессы. В российской урбанизации, учитывая специфические черты, обусловленные индивидуальностью цивилизационного развития России, ученые выделяют советский и постсоветский периоды. Первый период носил форсированный характер, что связано со стремительной индустриализацией страны. Тогда доля городского населения в общей численности выросла на 60,74%. Советская модель развития заложила основы современных экологических проблем городов России, т.к. не рассчитывала риски, которые обусловлены нарушениями экосистем. В постсоветский период, характеризующийся концентрацией значительных масс населения в агломерации, накопленные проблемы стали усугубляться за счет поглощения пригородных природных территорий и разрушения остатков экологического каркаса города.

Одним из путей решения экологических проблем является повышение уровня экологической культуры, с помощью реализации различных эколого-просветительских проектов. Подходящие условия для показа и рассказа о природе, ее важности, ценности обладают особо охраняемые природные территории. Они сохранили свое естественное состояние. Пребывание на природе, наглядный пример первозданной природы родного края способны зародить и укрепить в людях чувство любви к природе, а значит и любви к Родине.

Проект "АртЛуга" направлен на развитие экологического просвещения с целью содействия реализации идеи инициативной общественности по созданию природного парка регионального значения "Артемовские луга". Методами академической и гражданской науки была доказана природоохранная ценность территории. Артемовские луга — уникальный ландшафт, один из последних сохранившихся участков естественной правобережной Волжской поймы; территория, вносящая большой вклад в биоразнообразие Нижегородской области. Здесь зарегистрировано более 129 редких видов.

Уникальное расположение Артемовских лугов в непосредственной близости от Нижнего Новгорода и их мозаичная природа вносят очень большой вклад в биоразнообразие региона, способствуют поддержанию экологичной чистоты Волги и участвуют в формировании зеленого каркаса крупного индустриального города – миллионника. Водная система лугов насчитывает более 50 больших и малых озер, в которых нерестится рыба и обитают различные водоплавающие птицы, в том числе и грациозные белые лебеди. Реликтовые дубравы, луговые травы, озера – все это огромная природная ценность и красота. Именно поэтому создание природного парка "Артемовские луга" в центре Нижегородской агломерации может стать проектом мирового уровня и значительно украсить корону достопримечательностей Нижегородской области. Это как национальный парк "Красноярские столбы" в г. Красноярске, национальный парк "Кисловодский" в г. Кисловодске, природный парк "Птичья гавань" в г. Омске и другие территории.

Более эффективным способом экологического просвещения является проведение экскурсий. В Артемовских лугах на общественных началах при финансовой и организационной поддержке местного бизнес-сообщества были установлены 2 экологических тропы — орнитологическая, оборудованная стендами с редкими видами птиц, встречающимися в Артемовских лугах; экологическая, оборудованная информационными стендами об истории, биологическом разнообразии и видах, занесенных в Красные книги. По тропе также проводятся экскурсии при грантовой поддержке Правительства Нижегородской области. Такой способ экопросвещения более эффективен благодаря погружению в естественные условия, наглядному показу природных объектов, но такой способ и более организационно и часто финансово затратен. Артемовские луга стоят в одной линейке с такими объектами природного и культурного наследия как Стрелка (впадение реки Оки в реку Волгу, Дятловы горы, на которых располагается Нижегородский кремль, озеро Светлояр и другие достопримечательности).

Еще одной формой экологического просвещения, которая дает хорошие охваты и привлекает внимание — конкурсы. Нашей организацией дважды проводились конкурс рисунка и конкурс методических разработок по экологическому воспитанию. Второй раз проведение конкурсов прошло в рамках грантовой поддержки с использованием автоматизированной конкурсной платформы конкурсы.рф. По итогам приема работ областные конкурсы переросли во всероссийские.

Другими перспективными направлениями деятельности, способствующими развитию экологического просвещения, являются проведение пленэров на заповедных территориях, особенно эффективно это при привлечении членов Союза художников России и проведении по итогам выставок в различных культурных учреждениях региона, а также издание и распространение книг-фотоальбомов о биоразнообразии заповедных территорий, содержащих красочные фотоматериалы и интересную информацию о видах живых организмов. В 2024 году была издана книга-фотоальбом "Артемовские луга — эталон природы Нижегородского Поволжья". В нем представлен 151 редкий вид растений и животных, занесенных в Красные книги. В создании книги приняли участие нижегородские фотографы-натуралисты.

Говоря про фотографов-натуралистов нельзя не упомянуть про поддержку развития гражданской науки. Вклад в развитие данного направления вносим через Интернет-платформу iNaturalist. Данная социальная сеть построена на идее картографирования и описания наблюдений за видами. Она привлекает представителей гражданской науки и учёных-биологов. Любители природы загружают фотографии наблюдений различных видов, эксперты подтверждают наблюдения. В дальнейшем ученые могут использовать данные платформы в своих исследованиях. Организация поддерживает соревнования "Полевой СезоНН", что проводятся в Нижегородской области инициативными натуралистами путем открытия специальных номинаций, связанных с Артемовскими лугами, а также организации награждения.

Важную роль в развитии экологического просвещения играет информационная среда, ведение социальных сетей, в том числе в сообществе в Вконтакте "АртЛуга", создание видеороликов и фильмов.

Свою эффективность в экопросвещении показали событийные культурно-массовые мероприятия, такие как фестивали, но они пока не имеют того признания, которое необходимо для привлечения достаточных инвестиций, и не развиты в должной мере. История проведения фестиваля "АртЛуга" началась в 2022 году. "Фестиваль-экспедиция "АртЛуга 2022" собрал более 1000 человек, в 2024 году фестиваль "АртЛуга-2024. Рассвет" привлек уже более 2300 человек, из которых 80% — дети и их родители. Также целевой группой фестиваля являются студенты и молодежь.

В разрезе нескольких лет также можно увидеть увеличение числа людей, откликающихся на призыв к волонтерству на природной территории. В Артемовских лугах три года проводятся субботники на берегу реки Волги.

Хорошая перспектива с развитием новой экотропы "Тропа здоровья Артемовских лугов". Ее протяженность более 15 км от Подновья до Столбищ. Этот проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Тропа здоровья в Артемовских лугах является частью большого туристического маршрута вдоль берега Волги по 15 регионам и реализуется при поддержке Русского географического общества и Сбера.

В настоящее время ведутся работы по проектированию восточного обхода через Артемовские луга. В ближайших планах провести заседание рабочей группы при Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области и обсудить уточненные границы будущего природного парка "Артемовские луга" с целью его создания для сохранения этого уникального места для нижегородцев".