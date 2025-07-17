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Общество

Сильная магнитная буря идет в Нижний Новгород

19 июля 2025 15:06  [36] Общество
Сильная магнитная буря идет в Нижний Новгород

Мощная магнитная буря придет в Нижний Новгород в начале рабочей недели, сообщает портал my-calend.ru. 

На данный момент магнитное поле спокойно, однако уже поздним вечером понедельника 21 июля станут ощущаться первые колебания. На следующий день, 22 июля, магнитные возмущения усилятся. В среду мощность бури достигнет 5 баллов. 

Такая геомагнитная активность сохранится вплоть до пятницы 25 июля. Но и в этот день магнитное поле все еще будет нестабильно.

Напомним, специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и Института солнечно-земной физики зафиксировали мощную солнечную вспышку, сопровождающуюся выбросом протуберанца. Именно это стало из причин сильных магнитных бурь в июле. 

Геомагнитные колебания ожидаются и в самом конце месяца - 28 и 29 июля.

Медики советуют метеозависимым людям внимательно следить за самочувствием, особенно в периоды геомагнитной нестабильности. В такие дни рекомендуется избегать переутомления и эмоциональных перегрузок, чтобы минимизировать возможное негативное влияние на здоровье.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 19 июля, дождь вновь омрачит выходные жителям Нижнего Новгорода.

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Теги:
Астрономия Медицина и здоровье Прогноз
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