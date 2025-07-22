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Культура и отдых

Медиагруппа НОИЦ запускает уникальную архивную выставку

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Медиагруппа НОИЦ запускает уникальную архивную выставку

В Центральной районной библиотеке Автозаводского района готовится к открытию передвижная выставка под названием "Герои тыла. Страницы памяти" (12+). Экспозиция посвящена самоотверженному труду жителей Горьковской области (ныне Нижегородской) в годы Великой Отечественной войны.

Открытие состоится 24 июля в 14:00 в Библиотечно-досуговом центре по адресу: проспект Молодежный, 44б. Инициаторами проекта выступили медиагруппа НОИЦ и Централизованная библиотечная система Автозаводского района.

Центральной частью выставки станет коллекция из более чем 50 фоторепродукций страниц газеты "Горьковская коммуна", изданных в период с 1941 по 1945 год. Эти материалы отражают жизнь в тылу, работу заводов и будни сельских жителей в военное время.

Особенность экспозиции — использование технологии дополненной реальности. Каждый макет снабжен AR-метками: наведя камеру смартфона на изображение, посетители смогут увидеть архивные видеокадры, услышать голоса свидетелей событий и почувствовать атмосферу эпохи.

Кроме того, на выставке будут представлены оригинальные предметы, найденные поисковым отрядом "Курган" на местах боевых действий. Среди экспонатов — детали военной формы, личные вещи солдат и документы, сохранившие следы истории.

В день открытия состоится встреча с обозревателем газеты "Нижегородская правда" Юлией Поляковой и краеведом, председателем исторического общества "Отчина" Станиславом Смирновым. Гости смогут обсудить с экспертами вопросы сохранения памяти, работы с архивами и изучения биографий героев региона.

Выставка будет открыта для посещения до 3 августа. Вход свободный.

Реализация проекта проходит при поддержке "Команды креативных практик".

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Теги:
Архивные документы Выставка Памятные даты
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