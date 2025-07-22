Спикер ЗСНО Люлин осмотрел Музей городецкой росписи Культура и отдых

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Заксобрания региона Евгений Люлин посетил первый в России музей Городецкой росписи, открывшийся для посетителей месяц назад. Выставочный комплекс разместился в здании бывших торговых рядов XIX века.

Спикер регионального парламента Евгений Люлин осмотрел экспозицию музея, основу которой составили уникальные изделия из фондов фабрики "Городецкая роспись", а также предметы, собранные из частных коллекций, антикварных магазинов и семей потомственных мастеров. Коллекция, насчитывающая около 400 экспонатов, охватывает историю промысла с 1936 года. Среди них представлены как старинные работы, так и произведения известных мастеров прошлого и современные изделия. Сюда тянутся и молодые семьи – можно записаться на мастер-класс по росписи, а на интерактивной панели самому смоделировать игрушку, тарелку или даже сундук.

Председатель Заксобрания высоко оценил значение музея как центра сохранения и популяризации уникального нижегородского народного художественного промысла, известного своими яркими красками, графической четкостью и жизнерадостными сюжетами.

В музее представлена не только история промысла, но и его настоящее. Посетители могут приобрести новую продукцию фабрики, создаваемую с учетом традиций и в сотрудничестве с современными дизайнерами. По словам руководства музея, в ближайших планах – открытие ресторана на территории здания.

"Сегодня я еще раз убедился: традиции Городецкой росписи не только бережно хранятся, но и развиваются. В этом удивительном месте чувствуется живая связь времен, уникальные экспонаты здесь соседствуют с современными работами. При поддержке инвесторов, взявших на себя ответственность за возрождение исторического здания и создание такого важного культурного центра, это место стало ярким примером того, как совместными усилиями сохраняется наследие широкой и богатой России", – отметил Евгений Люлин.