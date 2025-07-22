СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 июля 2025 16:53  [37] ЗСНО рассмотрело меры по улучшению системы обращения с мусором
22 июля 2025 16:45  [81] Госдума одобрила штрафы за VPN, передачу логинов и поиск экстремиcтских статей
22 июля 2025 16:40  [65] Три дома для переселенцев в Нижнем Новгороде достроят к концу года
22 июля 2025 16:15  [131] Володарский округ глазами журналиста: сохранение культуры, развитие экономики
22 июля 2025 15:19  [144] Метростроители проверяют прочность грунта на "Площади Свободы"
22 июля 2025 14:50  [140] Нижегородская семья принимает участие во всероссийской "Зарнице"
22 июля 2025 13:58  [139] Независимые эксперты оценили покрытие телеком-операторов в Нижегородской области
22 июля 2025 13:30  [191] Власти перенесли финансирование дороги к ИТ-кампусу "Неймарк" на 2026 год
22 июля 2025 12:18  [182] "Т Плюс" повысила надёжность работы Дзержинской ТЭЦ
22 июля 2025 12:15  [276] Житель Нижегородской области выиграл в лотерею почти 7 млн рублей
Общество

Нижегородский доброволец СВО: "Победа будет за нами, потому что Россия - самая сильная и могущественная страна!"

21 июля 2025 14:52  [301] Общество
Нижегородский доброволец СВО: Победа будет за нами, потому что Россия - самая сильная и могущественная страна!

Фото: Дмитрий Музыка

Добровольцы со всей России собираются в едином пункте отбора на военную службу в Нижнем Новгороде, чтобы отправиться на защиту Родины в зону специальной военной операции. 

22-летний житель Павлова Нижегородской области хочет попасть в разведку или в ремонтную бригаду, так как обладает знаниями и навыками по ремонту боевой техники, полученными во время срочной службы в рембатальоне танковых войск.

«После школы отучился в техникуме на сварщика. В армии служил на границе в Белгороде, ремонтировали военную технику, в том числе эвакуированную с Украины. После службы получил еще одно образование, потом сразу подписал контракт, чтобы внести свой вклад в защиту страны. Надеюсь, что мой опыт в армии и образование позволят мне быть полезным на СВО.  У меня прадед воевал в Великую Отечественную войну, дядя был в Чечне – есть на кого равняться. Победа, конечно, будет за нами, потому что Россия - самая сильная и могущественная страна!» - уверен боец.

В том, что победа будет за Россией, не сомневается и доброволец из Московской области: «На нашей стороне больше сил и возможностей. Как показывает история, мы всегда воевали до победного. Наш народ не сдается!».

До подписания контракта он работал в банковской сфере, за плечами - техническое образование, опыт срочной службы наводчиком-оператором боевой машины. 

«Скорее всего, сейчас пойду служить оператором БПЛА. Интересно попробовать свои силы в этом направлении. В эпоху высоких технологий роль беспилотников в современной армии огромна. Они выполняют множество задач - от разведки до поддержки боевых операций. И потом, после службы, смогу работать в этой сфере», - поделился планами житель Подмосковья.

Еще один доброволец из Ставропольского края до решения подписать контракт занимался сугубо мирной профессией - выпекал хлеб. Жена и дочь стремление главы семейства пойти защищать Родину поняли и поддержали.

«Многие из моих друзей и знакомых сражаются на СВО. Я тоже решил не оставаться в стороне в такое сложное время. Проведение специальной военной операции справедливо и оправданно, значит - Россия победит!» - говорит доброволец.

Отправку добровольцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения. 

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено и индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Дом народного единства СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных