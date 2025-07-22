Нижегородский доброволец СВО: "Победа будет за нами, потому что Россия - самая сильная и могущественная страна!" Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Добровольцы со всей России собираются в едином пункте отбора на военную службу в Нижнем Новгороде, чтобы отправиться на защиту Родины в зону специальной военной операции.

22-летний житель Павлова Нижегородской области хочет попасть в разведку или в ремонтную бригаду, так как обладает знаниями и навыками по ремонту боевой техники, полученными во время срочной службы в рембатальоне танковых войск.

«После школы отучился в техникуме на сварщика. В армии служил на границе в Белгороде, ремонтировали военную технику, в том числе эвакуированную с Украины. После службы получил еще одно образование, потом сразу подписал контракт, чтобы внести свой вклад в защиту страны. Надеюсь, что мой опыт в армии и образование позволят мне быть полезным на СВО. У меня прадед воевал в Великую Отечественную войну, дядя был в Чечне – есть на кого равняться. Победа, конечно, будет за нами, потому что Россия - самая сильная и могущественная страна!» - уверен боец.

В том, что победа будет за Россией, не сомневается и доброволец из Московской области: «На нашей стороне больше сил и возможностей. Как показывает история, мы всегда воевали до победного. Наш народ не сдается!».

До подписания контракта он работал в банковской сфере, за плечами - техническое образование, опыт срочной службы наводчиком-оператором боевой машины.

«Скорее всего, сейчас пойду служить оператором БПЛА. Интересно попробовать свои силы в этом направлении. В эпоху высоких технологий роль беспилотников в современной армии огромна. Они выполняют множество задач - от разведки до поддержки боевых операций. И потом, после службы, смогу работать в этой сфере», - поделился планами житель Подмосковья.

Еще один доброволец из Ставропольского края до решения подписать контракт занимался сугубо мирной профессией - выпекал хлеб. Жена и дочь стремление главы семейства пойти защищать Родину поняли и поддержали.

«Многие из моих друзей и знакомых сражаются на СВО. Я тоже решил не оставаться в стороне в такое сложное время. Проведение специальной военной операции справедливо и оправданно, значит - Россия победит!» - говорит доброволец.

Отправку добровольцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года после его получения.

Кроме того, в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Предусмотрено и индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Подробную информацию о службе по контракту, предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8 800-10-17-017 или на сайте: https://служунн.рф/.