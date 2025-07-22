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Жители Нижегородской области выбирают здоровый образ жизни: пьют больше воды и натуральных напитков

21 июля 2025 16:15  [248] Общество
Жители Нижегородской области выбирают здоровый образ жизни: пьют больше воды и натуральных напитков

Исследование МТС AdTech показало, что жители Нижегородской области активно поддерживают тренд на здоровый образ жизни. Большинство населения региона стало осознаннее подходить к выбору напитков, сокращая употребление алкоголя и отдавая предпочтение полезным напиткам. 61% опрошенных стали меньше употреблять алкогольные напитки, при этом 35% сократили употребление крепкого алкоголя. 34% респондентов теперь редко пьют сладкую газировку, а 33% исключили из своего рациона энергетики.

Параллельно с сокращением количества вредных напитков существенно увеличилось потребление полезных. За последний год более 60% опрошенных стали чаще пить воду, в том числе газированную и минеральную, 31% — увеличили потребление чая, 27% — кофе, в том числе холодного. Квас стали пить чаще 26% респондентов.

Покупные летние напитки пользуются у нижегородцев большей популярностью, чем напитки, приготовленные самостоятельно — 78% опрошенных покупают напитки и только каждый пятый (22%) готовит их сам. Также исследование МТС AdTech показало, что в топ-5 самых популярных летних напитков у нижегородцев попали квас – его пьют 29% респондентов, за ним следуют фруктовые и ягодные компоты и морсы - 15%, а замыкает тройку тонизирующий холодный чай – его выбирают 18% нижегородцев. Вода с соком (7%) и свежевыжатые фреши (5%), пока уступают в популярности, но уверенно укрепляются в рационе любителей активного и здорового образа жизни.

Предпочтения в напитках существенно разнятся у представителей разных поколений. Потребление алкоголя сократили 52% представителей поколения Х и по 46% представителей остальных поколений. Сладкую газировку стали пить реже беби-бумеры — 33% респондентов из этой возрастной группы. От энергетиков чаще других отказываются зумеры — каждый третий признался, что за последний год стал реже употреблять этот напиток.

«Анализ покупательских паттернов разных поколений дает возможность более точно выстраивать рекламные стратегии, основываясь не на субъективных представлениях о ценностях людей разных возрастов, а на их реальных запросах. Например, считается, что для зумеров исключительно важна забота о здоровье, но они чаще, чем другие поколения, пьют сладкие газированные напитки (17%) и холодный чай (17%). Это говорит о выборе не столько пользы, сколько вкуса и впечатлений, что может стать хорошим заходом для креатива», — комментирует коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

Об опросе:

МТС AdTech опросил 2000 россиян старше 18 лет. В опросе приняли участие россияне, проживающие на территории РФ. Опрос был проведен в июне 2025 года.

Поколения:

Беби-бумеры  — с 1946 по 1964 года.

Поколение X (иксы)  — с 1965 по 1980 года.

Поколение Y (миллениалы)  — с 1981 по 1995 года.

Поколение Z (зумеры)  — с 1996 по 2010 года.

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Теги:
Здоровье Молодежь МТС
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