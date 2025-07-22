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Общество

"СВОй бизнес" в Нижегородской области: бизнес, власть и спорт объединились для помощи участникам спецоперации

21 июля 2025 17:47  [300] Общество
СВОй бизнес в Нижегородской области: бизнес, власть и спорт объединились для помощи участникам спецоперации

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Штабе общественной поддержки состоялось торжественное открытие нового федерального образовательного проекта «СВОй бизнес». Программа адресована участникам специальной военной операции и членам их семей, которые хотят стать предпринимателями. 

«На территории Нижегородской области успешно работают различные программы по поддержке ветеранов и участников СВО. Важное место среди них занимают проекты, которые помогают прокачать профессиональные навыки и компетенции. «СВОй бизнес» дает возможность начать собственное дело. Этот проект – не просто обучение. Это возможность для наших героев найти себя в мирной жизни, реализовать свой потенциал и построить успешное будущее. Малый и средний бизнес играет большую роль в развитии экономики. Будем рады, если участники СВО после прохождения обучения начнут новую страницу своей жизни», — отметила сенатор РФ, координатор партийного проекта «Женское движение» в Нижегородской области Ольга Щетинина.

В ходе программы участникам расскажут не только о тонкостях ведения предпринимательской деятельности, но и рассмотрят прикладные вопросы, связанные с получением финансирования и других мер поддержки. 

«Нам важно, чтобы участники программы не просто прослушали набор лекций по бизнес-тематике, а получили актуальные для них знания и приобрели навыки, которые действительно помогут им начать свое дело, реализовать свою мечту и обрести новый жизненный ориентир. Мы стараемся максимально погрузиться в каждый проект и помогаем участникам шаг за шагом двигаться вперед. Кому-то достаточно просто консультации, а с кем-то нужно пройти путь по составлению бизнес-плана, определению рынков сбыта и поиску финансирования. Важным инструментом тут является цифровая платформа МСП.РФ – она позволяет в режиме онлайн получить необходимую информацию по юридическим и налоговым вопросам, имущественную и финансовую, а также найти заказчиков и партнеров», - сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Пятидневный интенсив пройдет в Нижнем Новгороде с 21 по 25 июля. В обучающей программе примут участие 24 нижегородца.

«Партия и депутатский корпус Законодательного собрания с первых дней специальной военной операции включились в работу по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик. На территории региона заработали различные программы поддержки участников СВО и членов их семей. Проект, который запустили сегодня, - еще один шаг, который поможет бойцам активно включиться в мирную жизнь», - подчеркнул заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Заксобрании Нижегородской области Алексей Антонов.

Нижегородская область занимает ведущие позиции в стране по интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Лидирующее положение нашло свое отражение и в рамках проекта «СВОй бизнес». Регион стал первым, где в число приоритетных тем включили инклюзивный спорт. Вопросы, актуальные для людей с ограниченными возможностями здоровья, будут обсуждать в ходе интенсива. Спикер направления - руководитель АНО Центр инклюзивных технологий в сфере повышения качества жизни людей с ОВЗ «Без ограничений» Роман Кедр. Активный образ жизни и спорт – главные акценты модуля. Спортивные проекты помогут ускорить адаптацию ветеранов СВО к мирной жизни и повысить личную эффективность.

Участники программы «СВОй бизнес» под руководством наставников и экспертов пройдут путь от идеи до старта проекта. Программа обучения охватывает все основные аспекты ведения бизнеса: начиная с составления бизнес-плана и завершая налоговым учётом. Отдельно участников познакомят с действующими мерами поддержки предпринимателей в Нижегородской области.

«Очень почетно, что Нижегородская область вошла в число регионов, где реализуется проект «СВОй бизнес». Мы провели большую подготовительную работу по запуску интенсива на территории нашего региона. В программе принимают участие: Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, Центр «Мой бизнес», КУПНО, МБУ «Дирекция по организации питания», представители банковской сферы. В качестве преподавателей и экспертов пригласили лучших в своих областях профессионалов. Важно отметить, что с участниками проекта будут работать успешные нижегородские предприниматели», - рассказала региональный координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» Ольга Никитина.

Федеральный образовательный проект «СВОй бизнес» запущен партией «Единая Россия» совместно с Корпорацией МСП и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России».

«Проект направлен на развитие предпринимательского мышления у участников СВО и членов их семей. Как мы знаем, предпринимательство — это про риски и ответственность. На площадке нашей общественной организации объединяются уже действующие предприниматели. Поэтому наше отделение в данном проекте помогает практикой: бизнес-визитами на предприятия и наставниками из разных сфер бизнеса для поддержки участников проекта, которые приняли для себя решение открыть собственное дело», - прокомментировала председатель Нижегородского отделения «Опора России» Ирина Садовникова.

Обучающие модули интенсива включат в себя: лекции, воркшопы, бизнес-разборы, консультации.

«Стартовавший сегодня в Нижегородской области проект «СВОй бизнес» — это не просто выполнение поручения Президента России об интеграции ветеранов СВО в мирную жизнь, а реальная помощь вчерашним защитникам Родины и членам их семей, желающим заняться предпринимательством. Эти люди уже доказали свою преданность России на поле боя, и теперь они хотят быть полезными на новом поприще. Мой товарищ из Северной Осетии уже окончил курсы и высоко оценил полученные знания. Уверен, что участники проекта со своей энергией и ответственностью станут, получив необходимую подготовку, эффективными бизнесменами, востребованными управленцами и будут в дальнейшем успешно трудится на благо страны и ее жителей», - отметил ветеран СВО, председатель городской Думы Нижнего Новгорода, член Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Чинцов.

Один из участников проекта «СВОй бизнес» в Нижегородской области - Артём Сазонов. Ветеран принимал участие в специальной военной операции с 2022 по 2024 год. Служил водителем, оператором БПЛА, инструктором. Сейчас проходит реабилитацию после серьезного ранения. До начала СВО Артём успешно занимался бизнесом: оптовой и розничной торговлей. 

«Я пришел на программу с новой идеей. Хочу попробовать себя в сельском хозяйстве. А именно в разведении рыбы. Производство планирую организовать на собственном участке, который в начале октября мне должны выдать как участнику спецоперации. Я возлагаю большие надежды на интенсив. Думаю, что получу новые важные знания и знакомства для реализации своего замысла», - рассказал участник СВО, нижегородский предприниматель Артём Сазонов.

Комплекс решений для максимально комфортного и доступного запуска своего дела подготовили представители банковской сферы. Участники получат возможность профессионального сопровождения своих проектов: открытие ИП, бухгалтерский учет, юридические консультации и другие бесплатные услуги. 

Цель проекта «СВОй бизнес» - адаптация участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей к гражданской жизни, формирование и развитие предпринимательских компетенций, раскрытие потенциала открытия собственного бизнеса.

За первые месяцы реализации программы обучение прошли 149 ветеранов из 7 регионов России: Рязанской области, республик Татарстан, Северная Осетия - Алания, Дагестан, Чеченской Республики, Приморского края. География проекта постоянно расширяется и до конца 2025 года охватит более 30 регионов России.

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Теги:
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