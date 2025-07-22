РСТ просит выпускать детей в Белоруссию и Абхазию по свидетельству о рождении Общество

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский обратился к министру экономического развития России Максиму Решетникову с просьбой рассмотреть возможность отмены или отсрочки введения нормы, согласно которой дети до 14 лет не смогут выезжать из страны по свидетельству о рождении. Об этом сообщил телеканал "360".

По мнению союза, данное ограничение может существенно повлиять на туристический поток в страны, куда россияне могут въехать по внутреннему паспорту, такие как Белоруссия и Абхазия. Введение новых правил потребует от родителей оформления заграничных паспортов для детей, что создаст дополнительные финансовые и временные затраты.

Согласно данным Росстата, в 2024 году более миллиона российских туристов посетили Белоруссию и Абхазию. В условиях сложной международной обстановки, закрытия аэропортов на юге России и экологических проблем на пляжах Анапы, РСТ считает, что дополнительные ограничения на выезд граждан, особенно семей, в эти страны являются несвоевременными.