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Экономика

На 10% увеличилась выработка нижегородского производителя электротранспорта благодаря федпроекту "Производительность труда"

21 июля 2025 18:49  [332] Экономика
На 10% увеличилась выработка нижегородского производителя электротранспорта благодаря федпроекту Производительность труда

Фото: министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками ООО «СП «Нижэкотранс» из Ворсмы подвели итоги внедрения инструментов федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  на предприятии.

Компания специализируется на производстве наземного городского электротранспорта, серийно выпускает трамваи и электробусы под торговой маркой «МиНиН». В качестве пилотного потока была выбрана оптимизация процесса производства трамвая.

«Специалисты РЦК работали на площадке «СП «Нижэкотранс» шесть месяцев. За это время эксперты помогли предприятию снизить время изготовления электротранспорта с 621 до 510 часов. Кроме того, выработка увеличилась на 10 процентов. Сотрудники РЦК совместно с командой предприятия оптимизировали систему хранения инструмента и сырья, внедрили стандартизированную работу и перебалансировку операций, минимизировали простой», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты РЦК обучили бережливым технологиям 30 сотрудников предприятия, а также подготовили двух внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут самостоятельно обучать своих коллег.

Сейчас в Нижегородской области инструменты федерального проекта «Производительность труда» успешно внедряют 17 производителей разных видов транспорта.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе Производительность.рф.  Консультации по участию в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).  На сегодняшний день над внедрением бережливых технологий при господдержке работают 290 нижегородских компаний.

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда Промышленность
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