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Общество

Нижегородская молодежь представит свои идеи на форуме "иВолга" в Самарской области

22 июля 2025 10:30  [203] Общество
Нижегородская молодежь представит свои идеи на форуме иВолга в Самарской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С 24 по 29 июля 2025 года на Мастрюковской поляне в Самарской области состоится 13-й форум Приволжского федерального округа "иВолга". Это масштабное событие ежегодно собирает молодых и активных участников со всей страны, чтобы обсудить перспективы развития, обменяться опытом и запустить новые проекты.

В этом году форум пройдет в очном формате. Участие в нем примут 1 400 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Молодые люди из разных регионов России соберутся на одной площадке, чтобы представить свои инициативы в области образования, инноваций, гуманитарных и социальных программ.

Нижегородскую область на форуме представит делегация из более чем 80 человек. В её состав вошли жители Нижнего Новгорода, Дзержинска и других муниципальных округов региона. Среди них — активисты регионального отделения "Движения Первых".

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил: "Участников форума "иВолга" ждет несколько незабываемых дней. Любовь к истории родной страны объединит почти полторы тысячи молодых людей. Они смогут осмыслить прошлое и связать его с настоящим. Форум уже доказал свою эффективность как площадка, где рождаются инициативы, способные повлиять на молодежную политику страны".

Особо активно к форуму готовится молодежь Дзержинска. В составе делегации — 37 человек: школьники, студенты колледжей и техникумов, а также специалисты молодежного центра "Спутник".

"Все проекты, которые представит дзержинская молодежь и которые одержат победу, получат шанс на реализацию. Желаю ребятам интересных встреч, новых друзей и вдохновения для самых смелых идей", — сказал глава Дзержинска Михаил Клинков.

Нижегородская область также интегрируется в образовательную программу форума. Регион организует профиль "Управление", который объединит 180 участников — лидеров молодежных движений, молодых политиков и госслужащих.

Одним из ключевых элементов форума станут грантовые конкурсы. Участники смогут подать заявки на конкурс проектов Фонда поддержки институтов гражданского общества ПФО (гранты до 500 тысяч рублей) и на конкурс "Росмолодёжь.Гранты", где можно получить до 1 миллиона рублей на реализацию своей идеи.

Нижегородцы будут защищать проекты, посвящённые сохранению исторической памяти, развитию наставничества, популяризации науки и технологий среди молодежи, а также развитию молодежных медиа.

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева подчеркнула, что участие в "иВолге" — это важный этап в развитии молодежных инициатив. "Особенно горжусь нашими ребятами, которые будут защищать проекты на грантовых конкурсах. Это вклад в будущее региона и всей страны", - добавила она.

Кроме того, на форуме будет представлен шатёр Нижегородской области. В нём все желающие смогут познакомиться с культурой, традициями, туристическим потенциалом и молодежными достижениями региона.

Депутат городской думы Нижнего Новгорода Оксана Смолина отметила: "Я профессионально работаю с молодежью и знаю, насколько важна для них поддержка. Аналогичные мероприятия регулярно проходят и в Нижнем Новгороде. Могу сказать, что форум "иВолга" за годы своего существования стал значимым событием, где молодые люди могут не только найти единомышленников, но и получить реальную помощь в реализации своих идей".

Форум проводится по поручению Президента России Владимира Путина и под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Его цель — создать условия для самореализации талантливой молодежи и продвижения перспективных инициатив.

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Теги:
Молодежь Форум
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