Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж

19 июля в Нижнем Новгороде в третий раз прошел ночной забег "В Столице закатов" (18+).
Более 6 тысяч бегунов, среди которых были как любители, так и профессионалы, корпоративные команды и даже семьи с питомцами, вышли на старт.
Около трети участников приехали из других городов, чтобы пробежать дистанции в 2,5 или 10 километров на фоне легендарного нижегородского заката.
Перед стартом участников напутствовал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, который также принял участие в забеге, пробежав дистанцию 5 километров.
После финиша бегунов ждали награды и концерт с выступлениями местных музыкантов.
Как прошел забег и какие образы выбрали участники — смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Александр Воложанин
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