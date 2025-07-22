Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж Спорт

19 июля в Нижнем Новгороде в третий раз прошел ночной забег "В Столице закатов" (18+).

Более 6 тысяч бегунов, среди которых были как любители, так и профессионалы, корпоративные команды и даже семьи с питомцами, вышли на старт.

Около трети участников приехали из других городов, чтобы пробежать дистанции в 2,5 или 10 километров на фоне легендарного нижегородского заката.

Перед стартом участников напутствовал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, который также принял участие в забеге, пробежав дистанцию 5 километров.

После финиша бегунов ждали награды и концерт с выступлениями местных музыкантов.

Как прошел забег и какие образы выбрали участники — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Александр Воложанин