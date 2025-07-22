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Общество

"Т Плюс" повысила надёжность работы Дзержинской ТЭЦ

22 июля 2025 12:18  [181] Общество
Т Плюс повысила надёжность работы Дзержинской ТЭЦ

Энергетики Дзержинской ТЭЦ ввели в эксплуатацию новую водоочистную машину для механической очистки первичной воды, поступающей для водоснабжения электростанции.  Реализованный проект повысит надёжность и эффективность работы оборудования ТЭЦ.

Трёхкамерная водоочистная машина ВДН-2000 с 86 вращающимися сетками пришла на смену предшественнице, отработавшей на ТЭЦ с момента пуска станции в 1961 году. Новая машина имеет усовершенствованную систему управления: теперь машинист береговой насосной станции управляет её работой с пульта на своём рабочем месте.

«Водоочистные машины работают перед циркуляционными насосами береговой насосной станции ТЭЦ. Они удаляют сор и грязь из потока речной воды, которая затем подаётся в конденсаторы паровых турбин для охлаждения и конденсации отработавшего в турбинах пара. Наличие механических примесей в охлаждающей воде приводит к появлению отложений на внутренних поверхностях теплообменных трубок конденсатора и, соответственно, ухудшению процесса теплопередачи в этих трубках. Ввод новой машины повысит полноту очистки воды. Это, в свою очередь, позволит повысить надёжность и эффективность работы электростанции в целом», – отметил начальник производственно-технического отдела Дзержинской ТЭЦ Вячеслав Купчихин.

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Теги:
Т Плюс
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