"Т Плюс" повысила надёжность работы Дзержинской ТЭЦ Общество

Энергетики Дзержинской ТЭЦ ввели в эксплуатацию новую водоочистную машину для механической очистки первичной воды, поступающей для водоснабжения электростанции. Реализованный проект повысит надёжность и эффективность работы оборудования ТЭЦ.

Трёхкамерная водоочистная машина ВДН-2000 с 86 вращающимися сетками пришла на смену предшественнице, отработавшей на ТЭЦ с момента пуска станции в 1961 году. Новая машина имеет усовершенствованную систему управления: теперь машинист береговой насосной станции управляет её работой с пульта на своём рабочем месте.

«Водоочистные машины работают перед циркуляционными насосами береговой насосной станции ТЭЦ. Они удаляют сор и грязь из потока речной воды, которая затем подаётся в конденсаторы паровых турбин для охлаждения и конденсации отработавшего в турбинах пара. Наличие механических примесей в охлаждающей воде приводит к появлению отложений на внутренних поверхностях теплообменных трубок конденсатора и, соответственно, ухудшению процесса теплопередачи в этих трубках. Ввод новой машины повысит полноту очистки воды. Это, в свою очередь, позволит повысить надёжность и эффективность работы электростанции в целом», – отметил начальник производственно-технического отдела Дзержинской ТЭЦ Вячеслав Купчихин.