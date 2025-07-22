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Общество

Независимые эксперты оценили покрытие телеком-операторов в Нижегородской области

22 июля 2025 13:58  [138] Общество
Независимые эксперты оценили покрытие телеком-операторов в Нижегородской области

Фото: пресс-служба МегаФон

МегаФон показал лучший результат по широте покрытия сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорят результаты независимого исследования международной компании Ookla® за первое полугодие 2025 года.

Компания укрепила лидирующую позицию за счет активного развития инфраструктуры. Так, в Нижегородской области только с начала года оператор модернизировал и построил более 200 телеком-объектов, как в областном центре, так и в небольших поселениях отдаленных районов. Улучшения затронули жилые массивы, основные транспортные магистрали областного центра и популярные места летнего отдыха.

При оценке покрытия специалисты Ookla® провели масштабный анализ качества сервисов на каждом участке площадью в 5 км2 по территории страны, где есть сотовая связь. Для более точных замеров на каждом участке анализировались данные минимум с двух разных устройств. Всего было изучено более 2,15 млрд замеров, собранных с 2,88 млн гаджетов в регионах России. По этому параметру МегаФон четвертый год подряд также является лидером, на втором месте T2. В первом полугодии 2025 года площадь покрытия оператора увеличилась на 17,4%.

Аналитики Ookla® также проанализировали 14,28 млн замеров скорости, выполненных на более чем 2 млн уникальных устройств абонентами операторов BIG4 с использованием приложения Speedtest®. МегаФон продемонстрировал лучшие результаты. Вторым оказался beeline.

Медианная скорость скачивания в сети МегаФона за год увеличилась на 12,36%, и достигла 43,74 Мбит/с, а загрузки — на 7,11%, до 11,45 Мбит/с. Исследование подтверждает лидерство по скорости мобильного интернета и в Нижегородской области. В первом полугодии 2025 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе и сейчас это значение достигает 30,03 Мбит/с, по результату оценки почти 350 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в регионе.

Высоких результатов удалось достичь благодаря системной работе компании по развитию сети. МегаФон завершил один из самых масштабных этапов рефарминга в Москве: это позволило увеличить ёмкость LTE и медианную скорость скачивания — на 22%, до 69,86 Мбит/с. Сейчас процесс перехода с устаревших стандартов связи на 4G идёт в Подмосковье, а также параллельно в 74 регионах страны. Инфраструктурные обновления коснулись и ключевых автомагистралей М-11 («Нева»), М-12 («Восток») и М-4 («Дон»): теперь работу цифровых сервисов на них обеспечивают более 200 новых базовых станций. 

«Улучшение качества сети в условиях постоянного роста потребления мобильного трафика — одна из наших ключевых задач. Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров. Так, в этом году мы построили ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планируем запустить ещё два крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

МегаФон совместно с БЮРО 1440 также планирует развивать спутниковую связь на базе низкоорбитальной группировки.

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