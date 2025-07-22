Нижегородская семья принимает участие во всероссийской "Зарнице" Общество

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

Семья Семенычевых из Нижегородской области вошла в число участников заочного этапа Всероссийской игры "Семейная зарница", который стартует 22 июля (12+). В этом году к соревнованиям присоединились 79 семей из разных регионов страны.

Проект направлен на формирование патриотических ценностей, укрепление духовно-нравственных ориентиров и развитие семейных традиций. Организаторами выступают "Движение Первых", фонд "Защитники Отечества", движение "Юнармия" и Центр "Воин".

Предварительный этап завершился 21 июля. В нем приняли участие 420 семей, которые продемонстрировали не только физическую подготовку, но и знания по истории России, навыки обращения с оружием, преодоление полосы препятствий, умение управлять беспилотниками и другие важные умения. Одним из последних отбор прошёл в Московской области.

По словам статс-секретаря – заместителя Министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, "Семейная зарница" помогает передавать опыт от старшего поколения младшему, развивает командный дух и учит взаимовыручке. Она подчеркнула, что участие ветеранов специальной военной операции в роли наставников придаёт проекту особую значимость и глубину.

Заочный этап будет проходить в онлайн-формате. Семьям предстоит выполнить два задания: создать творческую видеовизитку и пройти интеллектуальное тестирование по теме российской государственности и военной истории. По итогам отбора в финал пройдут 24 команды — по одной от каждого федерального округа.

Состав семейных команд строго регламентирован: участвуют четверо — двое взрослых, состоящих в официальном браке и являющихся родителями или опекунами одного из несовершеннолетних участников, и двое подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил, что "Семейная зарница" — это часть масштабной работы по развитию военно-патриотического воспитания в стране. Она объединяет поколения и способствует формированию сообщества, основанного на уважении к воинским традициям.

Заместитель председателя правления Движения Первых, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин добавил, что участие в проекте — это не просто соревнование, а важное испытание для всей семьи. Совместное преодоление трудностей и радость победы укрепляют семейные связи и формируют основу для воспитания подрастающего поколения.

Программа игры включает спортивные, интеллектуальные и творческие задания. Особое внимание организаторы уделяют участию ветеранов боевых действий, которые делятся с семьями своим опытом и знаниями.

Заочный этап продлится до 10 августа. После этого начнётся подготовка команд, прошедших в финал. Обучение проведут ветераны и участники специальной военной операции, отобранные фондом "Защитники Отечества".

Инициативу провести "Семейную зарницу" в Год защитника Отечества и сделать её ежегодной Анна Цивилева озвучила на заседании Всероссийского организационного комитета "Победа". Президент России Владимир Путин поддержал это предложение.