В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 июля 2025 16:53  [57] ЗСНО рассмотрело меры по улучшению системы обращения с мусором
22 июля 2025 16:45  [87] Госдума одобрила штрафы за VPN, передачу логинов и поиск экстремиcтских статей
22 июля 2025 16:40  [84] Три дома для переселенцев в Нижнем Новгороде достроят к концу года
22 июля 2025 16:15  [134] Володарский округ глазами журналиста: сохранение культуры, развитие экономики
22 июля 2025 15:19  [145] Метростроители проверяют прочность грунта на "Площади Свободы"
22 июля 2025 14:50  [141] Нижегородская семья принимает участие во всероссийской "Зарнице"
22 июля 2025 13:58  [140] Независимые эксперты оценили покрытие телеком-операторов в Нижегородской области
22 июля 2025 13:30  [192] Власти перенесли финансирование дороги к ИТ-кампусу "Неймарк" на 2026 год
22 июля 2025 12:18  [184] "Т Плюс" повысила надёжность работы Дзержинской ТЭЦ
22 июля 2025 12:15  [277] Житель Нижегородской области выиграл в лотерею почти 7 млн рублей
Общество

Нижегородская семья принимает участие во всероссийской "Зарнице"

22 июля 2025 14:50  [141] Общество
Нижегородская семья принимает участие во всероссийской Зарнице

Фото: Фонд "Защитники Отечества"

Семья Семенычевых из Нижегородской области вошла в число участников заочного этапа Всероссийской игры "Семейная зарница", который стартует 22 июля (12+). В этом году к соревнованиям присоединились 79 семей из разных регионов страны.

Проект направлен на формирование патриотических ценностей, укрепление духовно-нравственных ориентиров и развитие семейных традиций. Организаторами выступают "Движение Первых", фонд "Защитники Отечества", движение "Юнармия" и Центр "Воин".

Предварительный этап завершился 21 июля. В нем приняли участие 420 семей, которые продемонстрировали не только физическую подготовку, но и знания по истории России, навыки обращения с оружием, преодоление полосы препятствий, умение управлять беспилотниками и другие важные умения. Одним из последних отбор прошёл в Московской области.

По словам статс-секретаря – заместителя Министра обороны РФ, председателя фонда "Защитники Отечества" Анны Цивилевой, "Семейная зарница" помогает передавать опыт от старшего поколения младшему, развивает командный дух и учит взаимовыручке. Она подчеркнула, что участие ветеранов специальной военной операции в роли наставников придаёт проекту особую значимость и глубину.

Заочный этап будет проходить в онлайн-формате. Семьям предстоит выполнить два задания: создать творческую видеовизитку и пройти интеллектуальное тестирование по теме российской государственности и военной истории. По итогам отбора в финал пройдут 24 команды — по одной от каждого федерального округа.

Состав семейных команд строго регламентирован: участвуют четверо — двое взрослых, состоящих в официальном браке и являющихся родителями или опекунами одного из несовершеннолетних участников, и двое подростков в возрасте от 12 до 16 лет.

Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов отметил, что "Семейная зарница" — это часть масштабной работы по развитию военно-патриотического воспитания в стране. Она объединяет поколения и способствует формированию сообщества, основанного на уважении к воинским традициям.

Заместитель председателя правления Движения Первых, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин добавил, что участие в проекте — это не просто соревнование, а важное испытание для всей семьи. Совместное преодоление трудностей и радость победы укрепляют семейные связи и формируют основу для воспитания подрастающего поколения.

Программа игры включает спортивные, интеллектуальные и творческие задания. Особое внимание организаторы уделяют участию ветеранов боевых действий, которые делятся с семьями своим опытом и знаниями.

Заочный этап продлится до 10 августа. После этого начнётся подготовка команд, прошедших в финал. Обучение проведут ветераны и участники специальной военной операции, отобранные фондом "Защитники Отечества".

Инициативу провести "Семейную зарницу" в Год защитника Отечества и сделать её ежегодной Анна Цивилева озвучила на заседании Всероссийского организационного комитета "Победа". Президент России Владимир Путин поддержал это предложение.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Семья Соревнования
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных