Туристы с ментальными особенностями побывали в Выксе благодаря ОМК Культура и отдых

Фото: Андрей Горелов

Группа туристов с ментальными особенностями из Нижнего Новгорода побывала с экскурсией в Выксе. Это стало первым мероприятием подобного рода в рамках инициативы по развитию Ресурсного центра по социокультурной инклюзии. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие" и Фонда президентских грантов.

В поездке приняли участие 18 человек. Для них организовали бесплатный транспорт, экскурсию по трубоэлектросварочному цеху №3 выксунского завода ОМК, посещение музея и обед в историческом стиле, воссоздающем атмосферу эпохи братьев Баташевых.

Сформировать группу помогла Марина Анисимова, директор центра инклюзивного туризма и социальной адаптации "Без границ". Она также является участником проекта "Лидеры безграничных возможностей" — первого в России сообщества инклюзивных лидеров, созданного на базе Корпоративного университета Правительства Нижегородской области.

"Когда я увидела приглашение в Выксу, сразу забронировала две даты. Желающих попасть туда очень много, даже на платных условиях. А здесь нам выпала уникальная возможность — поехать бесплатно. В России пока крайне мало экскурсий, профессионально адаптированных для людей с инвалидностью. А для людей с ментальными особенностями такие маршруты — это высшая степень сложности. Спасибо за этот опыт, это действительно здорово. И отдельная благодарность за стремление развивать инклюзивный туризм. Люди с инвалидностью любят путешествовать и хотят это делать. Мы, как организаторы, стараемся адаптировать программы, но когда принимающая сторона сама создает такие условия — это настоящее счастье", — поделилась впечатлениями Марина Анисимова.

Следующая группа из Нижнего Новгорода приедет в Выксу 31 июля. Всего в рамках проекта планируется организовать не менее десяти бесплатных поездок для туристов с инвалидностью из Нижегородской, Владимирской и Рязанской областей.

"Наша цель — чтобы каждый человек мог почувствовать радость жизни во всем её многообразии. Мы уделяем особое внимание доступности и безопасности, особенно на территории предприятия. Важно, что проект позволяет делиться опытом, рассказывать о Выксе и совершенствовать маршруты с учетом мнений самих участников. Мы внимательно слушаем отзывы, анализируем их и вместе создаем пространство, наполненное вдохновением, радостью и открытиями", — рассказала Карина Крохина, руководитель Ресурсного центра по социокультурной инклюзии.