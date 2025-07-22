СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
22 июля 2025 16:32  [78] Праздник моды, стиля, женской красоты пройдет октябре в Нижнем Новгороде
22 июля 2025 15:29  [113] Туристы с ментальными особенностями побывали в Выксе благодаря ОМК
21 июля 2025 19:47  [265] Спикер ЗСНО Люлин осмотрел Музей городецкой росписи
21 июля 2025 17:00  [342] Перпетуум мобиле по чертежам Кулибина появится в Нижнем Новгороде
21 июля 2025 15:05  [339] "Ночь Биеннале" привлекла более 11,5 тысячи человек в Нижнем Новгороде
21 июля 2025 12:06  [234] Дальнобойщики выбирают Wink — в КАМАЗах стали доступны фильмы, музыка и книги
21 июля 2025 12:00  [375] Медиагруппа НОИЦ запускает уникальную архивную выставку
20 июля 2025 11:20  [491] Фестиваль "Музыка балконов" впервые прошел в Арзамасе
18 июля 2025 16:28  [458] Фестиваль "Небо" при поддержке АПЗ прошел в Арзамасе
18 июля 2025 12:00  [692] Фестиваль промыслов пройдет в Городце на выходных
Культура и отдых

Туристы с ментальными особенностями побывали в Выксе благодаря ОМК

22 июля 2025 15:29  [113] Культура и отдых
Туристы с ментальными особенностями побывали в Выксе благодаря ОМК

Фото: Андрей Горелов

Группа туристов с ментальными особенностями из Нижнего Новгорода побывала с экскурсией в Выксе. Это стало первым мероприятием подобного рода в рамках инициативы по развитию Ресурсного центра по социокультурной инклюзии. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда "ОМК-Участие" и Фонда президентских грантов.

В поездке приняли участие 18 человек. Для них организовали бесплатный транспорт, экскурсию по трубоэлектросварочному цеху №3 выксунского завода ОМК, посещение музея и обед в историческом стиле, воссоздающем атмосферу эпохи братьев Баташевых.

Сформировать группу помогла Марина Анисимова, директор центра инклюзивного туризма и социальной адаптации "Без границ". Она также является участником проекта "Лидеры безграничных возможностей" — первого в России сообщества инклюзивных лидеров, созданного на базе Корпоративного университета Правительства Нижегородской области.

"Когда я увидела приглашение в Выксу, сразу забронировала две даты. Желающих попасть туда очень много, даже на платных условиях. А здесь нам выпала уникальная возможность — поехать бесплатно. В России пока крайне мало экскурсий, профессионально адаптированных для людей с инвалидностью. А для людей с ментальными особенностями такие маршруты — это высшая степень сложности. Спасибо за этот опыт, это действительно здорово. И отдельная благодарность за стремление развивать инклюзивный туризм. Люди с инвалидностью любят путешествовать и хотят это делать. Мы, как организаторы, стараемся адаптировать программы, но когда принимающая сторона сама создает такие условия — это настоящее счастье", — поделилась впечатлениями Марина Анисимова.

Следующая группа из Нижнего Новгорода приедет в Выксу 31 июля. Всего в рамках проекта планируется организовать не менее десяти бесплатных поездок для туристов с инвалидностью из Нижегородской, Владимирской и Рязанской областей.

"Наша цель — чтобы каждый человек мог почувствовать радость жизни во всем её многообразии. Мы уделяем особое внимание доступности и безопасности, особенно на территории предприятия. Важно, что проект позволяет делиться опытом, рассказывать о Выксе и совершенствовать маршруты с учетом мнений самих участников. Мы внимательно слушаем отзывы, анализируем их и вместе создаем пространство, наполненное вдохновением, радостью и открытиями", — рассказала Карина Крохина, руководитель Ресурсного центра по социокультурной инклюзии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
22 июля 2025 12:30Ночной забег в Столице закатов: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных