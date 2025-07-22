Праздник моды, стиля, женской красоты пройдет октябре в Нижнем Новгороде Культура и отдых

С 16 по 19 октября в выставочном павильоне стадиона «Совкомбанк Арена» пройдут выставка-ярмарка «Модные сезоны» (6+) и фестиваль женских увлечений «Нити» (6+), где объединяются модные тенденции, рукоделие, творчество и стиль. Это место, где можно вдохновиться, найти единомышленников, раскрыть свой творческий потенциал и отлично провести время!

Программа фестиваля очень обширна. Каждая девушка, девочка, женщина найдет себе занятие по душе: модные показы коллекций дизайнеров со всей России, ярмарка вакансий швейной и текстильной отраслей, мастер-классы по шитью, вязанию, лепке, швейный конкурс «Мода как искусство» на создание лучшего образа по мотивам художественного произведения, конкурс на создание вязаного маскота фестиваля, концертные номера, интерактивы, розыгрыши, в рамках Дня заботы о себе – консультации с экспертами в области нутрициологии, гинекологии, косметологии, психологии.

В торговой части: авторская одежда и головные уборы, аксессуары ручной работы, предметы интерьера и керамическая посуда, косметика и парфюмерия, крафтовые продукты питания: кондитерские изделия, чай, кофе, сыродавленное масло и многое другое.

Мероприятия пройдут с 16 по 19 октября в выставочном павильоне стадиона «Совкомбанк Арена» (ул. Бетанкура, 1А/1).