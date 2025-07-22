Госдума одобрила штрафы за VPN, передачу логинов и поиск экстремиcтских статей Общество

Государственная Дума утвердила законопроект, предусматривающий ответственность за действия, связанные с поиском экстремистской информации и рекламой VPN-сервисов. Об этом сообщает телеканал "360".

Основные положения нового закона включают:

Поиск экстремистских материалов, включая использование VPN-сервисов:

- Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Реклама VPN-сервисов и аналогичных средств обхода блокировок:

- Штрафы для граждан составляют от 50 до 80 тысяч рублей.

- Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 80 до 150 тысяч рублей.

- Юридические лица обязаны выплатить штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Распространение рекламы доступа к заблокированным сайтам:

- Наказание предусматривает штраф до 500 тысяч рублей.

Незаконная передача абонентских номеров:

- Физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.

- Индивидуальные предприниматели рискуют штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.

- Компании могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

Передача чужих логинов и паролей для доступа к сайтам:

- Для физлиц предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.

- ИП могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

- Юрлица могут быть подвергнуты штрафу от 100 до 200 тысяч рублей.

Отказ от сотрудничества с правоохранительными органами и непредоставление данных:

- Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 млн рублей.