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Госдума одобрила штрафы за VPN, передачу логинов и поиск экстремиcтских статей

22 июля 2025 16:45  [85] Общество
Госдума одобрила штрафы за VPN, передачу логинов и поиск экстремиcтских статей

Государственная Дума утвердила законопроект, предусматривающий ответственность за действия, связанные с поиском экстремистской информации и рекламой VPN-сервисов. Об этом сообщает телеканал "360".

Основные положения нового закона включают:

Поиск экстремистских материалов, включая использование VPN-сервисов:
- Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

Реклама VPN-сервисов и аналогичных средств обхода блокировок:
- Штрафы для граждан составляют от 50 до 80 тысяч рублей.
- Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 80 до 150 тысяч рублей.
- Юридические лица обязаны выплатить штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

Распространение рекламы доступа к заблокированным сайтам:
- Наказание предусматривает штраф до 500 тысяч рублей.

Незаконная передача абонентских номеров:
- Физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.
- Индивидуальные предприниматели рискуют штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.
- Компании могут быть оштрафованы на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.

Передача чужих логинов и паролей для доступа к сайтам:
- Для физлиц предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.
- ИП могут быть оштрафованы на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.
- Юрлица могут быть подвергнуты штрафу от 100 до 200 тысяч рублей.

Отказ от сотрудничества с правоохранительными органами и непредоставление данных:
- Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму до 10 млн рублей.

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Теги:
Штраф Экстремизм
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