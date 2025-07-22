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Общество

ЗСНО рассмотрело меры по улучшению системы обращения с мусором

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ЗСНО рассмотрело меры по улучшению системы обращения с мусором

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Законодательном собрании Нижегородской области прошло заседание комитета по экологии и природным ресурсам под председательством Владислава Атмахова. Одной из основных тем обсуждения стали итоги мониторинга закона «Об отходах производства и потребления». В заседании приняли участие заместитель председателя Заксобрания Денис Бакиев, депутаты, представители правительства области, надзорных органов и представители экологической общественности.

Депутаты представили комплекс рекомендаций для улучшения работы в области обращения с отходами. Особое внимание было уделено проблеме переполнения контейнерных площадок на центральных улицах города, где кафе, рестораны и магазины чаще всего используют для накопления отходов контейнерные площадки, предназначенные для жителей. Для решения этой проблемы предложено принять изменения в нормативно-правовые акты Правительства области, предусматривающие обязанность бизнеса оборудовать собственные площадки для накопления ТКО или заключать договоры с собственниками используемых ими контейнерных площадок. По мнению экспертов, это позволит разгрузить контейнеры в жилых зонах и обеспечить приоритет жителям.

«Нижний Новгород активно развивается как туристический центр, и чистота наших улиц принципиально важна для гостей и жителей города. Ключевая задача - не допускать переполнения контейнерных площадок, особенно на больших пешеходных улицах. Для этого необходима системная работа с предприятиями общественного питания. Один из возможных путей решения - это обязать все кафе, бары и рестораны обустраивать собственные контейнерные площадки и побуждать их заключать договоры на вывоз ТКО с региональными операторами по объему фактического образования отходов, а не по нормативу. Также предлагается существенно увеличить норматив образования отходов для таких юридических лиц. Это позволит исключить сброс коммерческого мусора в общественные контейнеры, устранит переполнение и обеспечит своевременный вывоз», - отметил Владислав Атмахов.

Комитет отметил прогресс в развитии инфраструктуры: в 2025 году в регионе планируется установить 198 новых контейнерных площадок и закупить 453 бака.

Также парламентарии затронули вопросы переработки автомобильных шин и медицинских отходов. Для шин, которые часто складируют на контейнерных площадках, предложено создать систему сбора через специализированные пункты.

Важным аспектом обсуждения стал вопрос видеонаблюдения за контейнерными площадками. Проекты, реализуемые в ряде муниципальных образований, уже показали эффективность: камеры фиксируют нарушения и контролируют график вывоза мусора. До конца 2025 года в области планируют установить 2000 камер, интегрированных в систему «Безопасный город».

«Наша цель - не только устранять проблемы, но и создавать условия, при которых бизнес и жители смогут совместно поддерживать чистоту. Новые правила по обращению с отходами, видеоконтроль и инфраструктурные проекты - это шаги, которые помогут держать улицы региона в чистоте», - считает председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин.

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Теги:
Законодательное собрание Экология
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