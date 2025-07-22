10 сотрудников выксунского завода ОМК удостоены звания "Заслуженного металлурга" Общество

Фото: ОМК

768 сотрудников выксунского завода ОМК получили награды за профессионализм в День металлурга. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Торжественная церемония прошла во Дворце культуры имени Лепсе. Здесь металлургам вручили государственные, ведомственные, региональные и корпоративные награды.

Почетного звания "Заслуженный металлург" удостоены 10 человек, еще 13 получили звание "Почетный металлург" с нагрудным знаком и удостоверением. Почетные грамоты от Министерства промышленности и торговли РФ вручены 16 сотрудникам.

Работников также отметили благодарственными письмами и грамотами от руководства Нижегородской области и администрации города Выкса. Также в числе награжденных — 467 сотрудников, получивших корпоративные благодарственные письма и грамоты.

После официальной части гостей ждал праздничный фуршет и концерт кавер-группы "Друзья".

Председатель наблюдательного совета ОМК Анатолий Седых поздравил коллектив и отметил, что истинная сила любого предприятия — в людях.

"Без вашего опыта, упорства и той искры, что горит в сердце каждого металлурга, были бы невозможны все наши достижения", - сказал он.

В выходные празднование продолжилось на площади Металлургов у Верхнего пруда. Жителей и сотрудников завода порадовали выступления местных артистов и хедлайнера — группы "Винтаж".

Управляющий директор выксунского завода ОМК Александр Барыков также отметил важность командной работы. "Даже в непростых условиях мы продолжаем реализацию ключевых проектов и сохраняем лидерство. Это стало возможным благодаря профессионализму и преданности каждого сотрудника", - сказал он.

Всего в День металлурга более 1000 работников ОМК по всей стране получили различные награды. В том числе 11 человек были удостоены звания "Заслуженный металлург" — высшей государственной награды в отрасли. Более 700 сотрудников на других заводах компании также получили грамоты и благодарственные письма.